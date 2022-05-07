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«الكونفيدرالية الأفريقية».. بركان وأهلي طرابلس لإبقاء اللقب عربياً
«الكونفيدرالية الأفريقية».. بركان وأهلي طرابلس لإبقاء اللقب عربياً
7 مايو 2022 15:04

نيقوسيا (أ ف ب)

 يواصل نهضة بركان المغربي مسعاه لإبقاء لقب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» في المغرب لموسم ثالث توالياً، عندما يحل في ذهاب نصف النهائي على مازيمبي الكونغولي الديموقراطي الأحد، فيما يستضيف الأهلي طرابلس الليبي في بنغازي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
وكان بركان قد توج بأولى ألقابه القارية قبل موسمين، ثم أحرز مواطنه الرجاء اللقب العام الماضي.
ويعي الفريق البرتقالي صعوبة اللعب في أرض مازيمبي، إلا انه يسعى للعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة، معولاً على دراية مدرّبه فلوران ايبينجيه بأبناء جلدته لتحقيق المبتغى.
يفتقد المدرب السابق لفريق فيتا كلوب والذي سيرافق الفريق بعد تماثله للشفاء اثر رضوض تعرض لها خلال حادث سير، إلى عدد من اللاعبين البارزين على غرار بكر الهلالي والموريتاني أداما با ومعاد فكاك ومحمد فرحان.
وقال إبينجيه: سنحاول الخروج بنتيجة إيجابية للتأهل في المباراة الثانية بالمغرب.
وأضاف: لن نذهب لمشاهدة مازيمبي. سنلعب على كافة حظوظنا لبلوغ نهائي المسابقة.
ورأى قائد الفريق المغربي العربي الناجي، أن عناصر النادي عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في أرض الخصم.. مازيمبي خصم شرس ويملك خبرة كبيرة في مثل هذه الأجواء.
وأردف: التنقل إلى لوبومباشي يعد الأصعب لنا في مشوارنا الأفريقي، نواجه خصمًا سبق له حصد لقب دوري الأبطال وشارك في مونديال الأندية.
واستطرد: مازيمبي يلعب بشراسة على أرضه، ويحظى بدعم غير مسبوق من أنصاره، لكن سنخوض مباراة للتاريخ عنوانها القتال والصمود، حتى نعود للمغرب بنتيجة إيجابية".
وسيفتقد مازيمبي إلى صخب جماهيره بعدما فرض عليه الاتحاد الأفريقي «كاف» عقوبة، على خلفية أحداث مباراته على ملعبه ضد بيراميدز المصري في إياب ربع نهائي البطولة.
وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن كاف عاقبه بتقليص عدد جماهيره في مباراته المقبلة ضد نهضة بركان المغربي إلى 5 آلاف مشجع فقط، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات، إضافة لاقتحامهم الملعب عقب نهاية اللقاء.
ويسعى الفريق الكونغولي الديموقراطي بقيادة المدرب الفرنسي فرانك دوما إلى استغلال اللعب على أرض ملعبه المجهز بعشب اصطناعي لتحقيق فوز مريح، ولا سيما أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الإطاحة بيراميدز القوي في دور الثمانية.
ويطمح أهلي طرابلس الليبي إلى تأهل تاريخي للنهائي، ولكن يفترض أن يستغل عامل الأرض لتحقيق انتصار مريح على ضيفه أورلاندو بايرتس، عندما يتواجهان على ملعب "شهداء بنينا" في بنغازي.
وستقام المباراة دون جماهير، بعد إخطار الاتحاد القاري النادي الليبي بذلك لأسباب أمنية.
وكان فريق المدرب التونسي فتحي جبال قد بلغ المربع الذهبي، على حساب غريمه الاتحاد في كلاسيكو ليبي.
وأشار جبال إلى أن فريقه عمل على نحو مكثف من أجل تخطي هذا الدور والوصول للنهائي.
ويمتلك الفريق الليبي تشكيلة متوازنة يقودها المهاجم الدولي أنيس سلتو والتونسي أيوب عياد والحارس محمد نشنوش.
ويقود أورلاندو المدرب ماندلا نكيكازي، إلا أن الفريق يقدم مستويات متذبذبة محلياً، حيث تراجع للمركز الخامس في الدوري بعد خسارته أمام جالاكسي تي أس بهدف. وكان قد بلغ نصف النهائي بعد تفوقه على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في إياب ربع النهائي.

نهضة بركان
أهلي طرابلس الليبي
مازيمبي
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