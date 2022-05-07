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الرياضي
السيتي يبحث ضم بوجبا
السيتي يبحث ضم بوجبا
7 مايو 2022 14:49

برلين (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يبحث ضم بول بوجبا الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم.
ومن الممكن أن يرحل بوجبا «29 عاماً» عن المنافس مانشستر يونايتد بعد الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، حيث إن عقده سينتهي مع يونايتد مع نهاية الموسم.
كان لاعب خط الوسط رفض عرضاً من يونايتد في الصيف الماضي.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يسعى مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا إلى توقيع عقد مع بوجبا لمدة أربعة أعوام، مع توفير إمكانية لتجديد العقد لمدة عام آخر.
يذكر أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان يسعى أيضاً إلى ضم الفرنسي الدولي.
وانتهى الموسم الحالي بالنسبة لبوجبا بشكل مبكر، وذلك بعدما أُصِيْبَ في ربلة الساق خلال مباراة يونايتد أمام ليفربول في أبريل الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة.

بوجبا
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مانشستر يونايتد
جوارديولا
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