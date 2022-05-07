الكويت تستقبل وفود «الألعاب الخليجية»

الكويت (الاتحاد)

تستقبل الكويت غداً الوفود الإدارية للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها ملاعب وميادين وصالات الكويت، خلال الفترة من 13 إلى 31 مايو الجاري حيث سيكون وفد اللجنة الأولمبية السعودية أول الواصلين، ثم يصل الوفد الإداري القطري الاثنين يليه عمان والبحرين ثم الإمارات.

وكشف وسام تركماني رئيس لجنة الفنادق والمواصلات في الدورة، أن وفد المنتخب السعودي للرجال في كرة قدم الصالات المغلقة أول الواصلين يوم الثلاثاء، لارتباطه بمعسكر إعدادي مسبق في الكويت، وستصل منتخبات السيدات في ألعاب القوى الأربعاء المقبل، ومنتخبات السيدات لقدم الصالات في اليوم التالي وخصصنا للوفود الإدارية فندق هيلتون أفنيوز مقراً للإقامة، وفندق فور سيزون لكبار الضيوف وفندق موفنبيك البدع لمنتخبات ألعاب القوى".

من جانبه أكد دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والعربي والرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية، جاهزية منتخب الكويت للمشاركة في الدورة، مبيناً أن مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي جاهز لاستضافة منافسات "الإسكيت" و"التراب" و"البندقية" و"المسدس"، مرحباً بالأشقاء من الدول الخليجية المشاركة في الدورة متمنياً أن تكون ناجحة بكل المقاييس.

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد كشفت عن تميمة الدورة "سالمي"، في مجمع 360، بحضور فاطمة حيات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة، والتي أكدت أن تميمة الحصني سالمي اسمها وشكلها مستوحى من البيئة الكويتية، والحصني معروف عنه مقاومته لقسوة الصحراء وقدرته على العيش في البيئة الصحراوية.