«مجدي» يتحدى 11 خيلاً في كأس الوثبة بفرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تتواصل سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في الساحة العالمية، حيث يستضيف مضمار بوردو الفرنسي، سباق مخصص للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

ويواجه «مجدي» لياس لإدارة السباقات، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، 11 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية قدرها 16 ألف يورو، برعاية النسخة الرابعة عشرة من المهرجان العالمي.

ومن أبرز الخيول المنافسة على اللقب الجواد «برغاش» بإشراف أي ديلوفا، وقيادة إيملين ريفولت، و«ميسور الشام» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وكلاهما تعود ملكيتهم لعلي حداد.

ومن أقوى الخيول المرشحة للفوز «مراد» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين، بقيادة ماكسيم فولون، و«أبتاون» لجاي نيفير، بإشراف جي بي ديروي، وقيادة جوليوم جود باي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.