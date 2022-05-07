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الرياضي
ملكية تشيلسي إلى تحالف بولي
ملكية تشيلسي إلى تحالف بولي
7 مايو 2022 13:42

لندن (رويترز) 
قال نادي تشيلسي الإنجليزي إنه توصل لاتفاق، يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي، والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.
وأشار تشيلسي بطل أوروبا الحالي في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إلى أنه وافق على البيع مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني «5.2 مليار دولار»، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
وقال النادي اللندني في بيان: يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم التأكيد بأنه تم الاتفاق على الشروط والتفاصيل الخاصة بانتقال ملكيته إلى ملاك جدد بقيادة تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال ومارك وولتر وهانزيورج فيس.
وأضاف البيان: يتوقع أن يتم البيع أواخر مايو بناء على إتمام جميع الخطوات المطلوبة. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول هذا الموعد.
وقال تشيلسي إن الملاك الجدد سيدفعون 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم، مع التعهد باستثمار مبلغ 1.75 مليار جنيه إسترليني
في تطوير الاستاد والفريق النسائي والأكاديمية ومؤسسة تشيلسي.
وأكد بيان النادي أن جميع المبالغ ستودع في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، قبل أن يتبرع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بمبلغ البيع كاملاً للأعمال الخيرية.
وجاءت هذه الخطوة قبل أكثر قليلاً من ثلاثة أسابيع من موعد انتهاء الترخيص المؤقت الحالي للنادي، والذي ينتهي العمل به في 31 مايو الجاري.
وعرض أبراموفيتش النادي للبيع في بداية مارس الماضي بعد غزو بلاده أوكرانيا.
ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني «1.85 مليار دولار»، كان قدمه للنادي.
وأجرت مجموعة بولي، التي تضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، وبعد استبعاد بعض العروض الأخرى في وقت سابق أيضاً.

تشيلسي
رومان أبراموفيتش
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