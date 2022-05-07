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الرياضي
4 فرق تتنافس على بطاقتي نهائي «الدرجة الثالثة»
4 فرق تتنافس على بطاقتي نهائي «الدرجة الثالثة»
7 مايو 2022 15:00

معتصم عبدالله (دبي)
تتنافس فرق جلف يونايتد والنجوم وفليتوود يونايتد والدعم الرياضي، على بطاقتي التأهل للدور النهائي في النسخة الأولى لـ «دوري الدرجة الثالثة» خلال الموسم الحالي 2021-2022، مع وصول قطار المنافسة إلى مرحلة إياب الدور نصف النهائي بإقامة مباراتين مرتقبتين مساء غدٍ «الأحد».
ويلتقي في المواجهة الأولى في إياب نصف النهائي، جلف يونايتد بضيفه النجوم في السابعة مساءً على ملعب الرماية في جبل علي بدبي، ويلعب في المباراة الثانية التي تنطلق في الثامنة مساءً فليتوود يونايتد والدعم الرياضي على الملعب رقم 2 بمدينة دبي الرياضي.
وشهدت جولة ذهاب الدور قبل النهائي، تفوق فيلتوود يونايتد على مضيفه الدعم الرياضي 2-1 على ملعب نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، فيما تغلب النجوم على جلف يونايتد 1-0 في الدور ذاته.
وأقيمت 62 مباراة في النسخة الأولى لدوري الثالثة بمشاركة 12 فريقاً، حيث جرى توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين في الدور الأول والذي أقيم بنظام الدوري من دورين «ذهاباً وإياباً»، وتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين، ويتأهل الفائزان من مجموع مباراتيه للمباراة النهائية للمسابقة.
وشارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة ضمت إنتر سيتي، الدعم الرياضي، جلف يونايتد، رمال، مدينات، دي جاردنز يونايتد التي لعبت في المجموعة الأولى خلال الدور الأول، وفرق الزمالك، النجوم، الغربية، فليتوود يونايتد، رويال، إيليت فالكونز في المجموعة الثانية.
ويأتي تنظيم مسابقة دوري الدرجة الثالثة في نسختها الأولى ضمن رؤية اتحاد الكرة في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، وتعد المسابقة الوليدة امتداداً لنجاح مسابقة دوري الدرجة الثانية التي شجعت الفرق على خوض غمار المشاركة في المسابقات الكروية المحلية.

دوري الدرجة الثانية
دبي
جبل علي
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