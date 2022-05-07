مالانجو يعود إلى «الثنائيات» بعد غياب 323 يوماً!

علي معالي (دبي)

بعد غياب 166 يوماً عن التهديف بشكل عام، عاد الكونغولي بن مالانجو بـ «ثنائية» جعلت فريقه الشارقة يعود منتصراً من أبوظبي على فريق الوحدة في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين ليلتهب الصراع الثلاثي على وصافة الدوري مع اقتراب «الزعيم العيناوي» بالتتويج باللقب.

كما عاد اللاعب لتسجيل «الثنائيات» أيضاً بعد غياب 323 يوماً، حيث كانت آخر ثنائية له مع فريقه السابق الرجاء البيضاوي في شباك اتحاد طنجة في 16 يونيو 2021 في الجولة رقم 22 من الدوري المحلي، وهي نفس الجولة التي سجل فيها الكونغولي في شباك الوحدة مؤخراً.

فترة صعبة عاشها بن مالانجو خلال الفترة الماضية، حيث ظل غائباً عن هز شباك المنافسين بدوري أدنوك للمحترفين منذ الجولة العاشرة التي التقى فيها الشارقة مع خورفكان يوم 20 نوفمبر 2021، وانتهت يومها بفوز «الملك» 3-1، ومنذ ذلك غاب اللاعب عن هوايته المفضلة، وجاءت مباراة «العنابي» لتعود ثقة التهديف من جديد.

وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها مالانجو هدفين في مباراة واحدة، وكانت المرة الأولى ضد الوصل في لقاء الجولة الثالثة بالدوري والتي انتهت بتفوق «الملك» 3- 2، وجاء هدف مالانجو الثالث وقتها في الدقيقة 94، وهي المرة الخامسة في مشواره الاحترافي التي يسجل خلالها «هدفين» في مباراة واحدة، حيث سبق له عندما كان بصفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي أن سجل في 3 مناسبات بالدوري المحلي.

المرة الأولى في موسمه الأول بالدوري المغربي 2019- 2020، حيث سجل 5 أهداف منها هدفان في مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة في 15 يناير 2020، وفي الموسم التالي مع الرجاء سجل «هاتريك» في مباراتي المغرب التطواني واتحاد طنجة في موسم سجل خلاله 16 هدفاً.

لم تتوقف ثنائيات مالانجو عند مباريات الدوري المحلي، فمشواره في دوري أبطال أفريقيا كان مثيراً في هذه الثنائيات، سواء مع الرجاء المغربي، ومن قبله مع مازيمبي الكونغولي، ومثلاً نجح في صفوف الرجاء أن يسجل هدفين في شباك فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مايو 2021، ومع مازيمبي في 2018 سجل هدفين في شباك وفاق سطيف الجزائري، وفي 2017 في شباك الهلال السوداني.

ومع إحراز مالانجو لهدفين في شباك الوحدة رفع اللاعب رصيده إلى 8 أهداف، ليصبح وصيف هدافي «الملك» بعد البرازيلي كايو لوكاس (10 أهداف).

وكان الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة قد صرح من قبل بأن مالانجو يحتاج إلى وقت لكي يعود إلى التهديف في ظل الإصابة التي لحقت به وأبعدته لفترة عن الملاعب، وأن الدفع به في المباريات سيكون بالتدريج حتى يستعيد قوته الكاملة.