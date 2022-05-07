فرق الدوريات العربية والعالمية تدفع ثمن «البدايات السيئة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تدفع بعض الفرق ثمن «البداية السيئة» في 3 دوريات عربية كُبرى، حيث بقيت في «قاع» جدول الترتيب من دون أن تنجح في الإفلات من «دائرة الهبوط» حتى الآن رغم محاولاتها «المحدودة» مؤخراً.

ورغم تعادل الإمارات والعروبة في مباراتيهما بالجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، إلا أنهما الأقرب إلى الهبوط بعد حصاد «ضعيف»، إذ خسر «الصقور» 16 مرة ولم يفز إلا في مباراتين، بينما اكتفى «الخُضر» بانتصار وحيد و13 هزيمة، ودفعت «الهزائم الثقيلة» العروبة مُبكراً نحو المركز الأخير قبل أن يتبادل موقعه مع «رفيق القاع»، وبقي «الخُضر» في المرتبة 13 منذ الجولة الرابعة، بينما تعرض الإمارات لـ9 خسائر في الأسابيع الأولى، ليستقر في المركز 14 طوال 19 جولة!

وهناك بعض الفرق التي فقدت الأمل واستعدت بالفعل للرحيل، منها الإسماعيلي المصري، الذي خطف الفوز بصعوبة أمام المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة 14 في الدوري المحلي، وهو الانتصار الثالث لـ«الدراويش» خلال 17 مباراة، لكنه لم يكفِ ليخرج «البطل القديم» من «مُثلث الهبوط» الذي لم يُغادره مُطلقاً! الإسماعيلي استهل موسمه بـ4 هزائم متتالية ليقبع في المركز 18 «الأخير» منذ الجولة الأولى، التي مني خلالها بخسارة «ثقيلة» 0-4 أمام الأهلي، ولم يعرف «طعم» الفوز إلا بعد 13 مباراة وجمع حتى الآن 14 نقطة بنسبة نجاح تبلغ 27.4% فقط، ولم يُغادر بطل الدوري وأفريقيا «القديم» منطقة الهبوط أبداً منذ بداية البطولة المحلية، حيث ظل متأرجحاً بين المركزين الأخيرين «17 و18» ولم يصل إلى المرتبة 16 إلا في آخر 3 جولات، ويبتعد حالياً عن أول مركز بعد «مُثلث الهبوط» بفارق نقطتين.

وعَلِق «إيسترن كومباني» هو الآخر بقاع جدول ترتيب الدوري المصري منذ الجولة الثالثة، وتلقى 6 هزائم متتالية في البداية ليتبادل مركزه داخل «مُثلث الهبوط» مع الإسماعيلي، حتى تقهقر إلى المركز الأخير حالياً مُكتفياً بانتصارين في 16 مباراة وتبقى له مباراة مؤجلة.

ولم تُنقذ «البداية المقبولة» فريق الحزم السعودي الذي حصد 4 تعادلات وانتصارين، قبل أن يندفع بقوة نحو «دائرة الهبوط» منذ الأسبوع 12 وبعدها قبع في المركز الأخير عبر 13 جولة متتالية، ويحتاج إلى «معجزة خيالية» للإفلات من الرحيل الوشيك إلى الدرجة الأدنى، لأن «السفير» باتت مهمته محدودة في الدوري السعودي، حيث تلقى 17 هزيمة في 25 جولة بنسبة 68% ولم يُحقق سوى 3 انتصارات بنسبة 12%، ليحصد 14 نقطة تمثّل نسبة نجاح لا تتجاوز 18.7% وهو صاحب أضعف خط هجوم بمعدل تسجيل 0.6 هدف/ مباراة.

أوروبياً، يبدو المثال الأقرب لفريق سانت إيتيان، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الفرنسي، والذي لحق به باريس سان جيرمان مؤخراً باللقب العاشر، حيث يُعاني «الخُضر» في المركز 18 بالبطولة المحلية وقد يُجبر على الدخول في مواجهة فاصلة للإفلات من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ورغم عدم معاناته في بداية «البريميرليج»، إلا أن إيفرتون بدأ يترنح «تدريجياً» هو الآخر ليتجاوز المركز العاشر بعد 10 جولات فقط قبل أن يقبع في «مُثلث الهبوط» حالياً، ويبدو وضعه «حرجاً» للغاية خاصة أنه أحد القلائل الذين حصدوا «ثنائية» الدوري وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1985!