«الآسيوي» يدعم الاتحادات الوطنية بمشروعي «الأفضلية» و«الوقت الإضافي»

دوشنبيه (الاتحاد)

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، إطلاق مشروعين جديدين للتطوير، تم تصميمهما بهدف تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنمية اللعبة بشكل منتظم في كافة أرجاء القارة الآسيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، والذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه اليوم السبت، وكشف خلاله الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن البرنامجين الجديدين للتطوير، وهما برنامج الأفضلية، وبرنامج الوقت الإضافي، حيث يركز الأول على تقديم تمويل سنوي لمساعدة الاتحادات الوطنية المستحقة لتعيين مدربين مؤهلين وخبراء فنيين، ودعم برامج التطوير الفني، فيما يهدف البرنامج الثاني إلى تقديم تمويل سنوي لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء المستحقة، لتلبية احتياجاتها المؤقتة أو الطارئة لدعم أهدافها التطويرية المتنوعة.

وأكد آل خليفة أن هذين البرنامجين سينضمان إلى المشاريع الأخرى في البرنامج المتقدم الذي تم إطلاقه قبل ستة أشهر، مشيراً إلى أن البرنامجين يعبران عن التزام الاتحاد الآسيوي بتقليص الفوارق في كرة القدم الآسيوية، والارتقاء بمستوى اللعبة في كافة أرجاء القارة.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقدير الاتحاد القاري للاتحادات الوطنية الأعضاء، وذلك في أعقاب ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، مشيراً إلى جهود الاتحادات الوطنية المضيفة لضمان مواصلة سير الاتحاد في طريق تنفيذ معظم مسابقات عام 2022.

وقال: استكملنا الأسبوع الماضي مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.. نتقدم بعميق الامتنان إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء الأربعة التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وهي الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، الاتحاد الماليزي لكرة القدم والاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

وأردف: جائحة كوفيد-19 اختبرت قدرتنا على الصمود بشكل لم يحدث من قبل، ولكن أسرة كرة القدم الآسيوية واصلت إظهار روح رائعة للوحدة ونجحت في تجاوز التحديات، وذلك بفضل تفاني الاتحادات الوطنية والإقليمية.

ورحب الشيخ سلمان بإعلان جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالترشيح من أجل إعادة انتخابه في رئاسة الاتحاد الدولي عام 2023، قائلاً: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية يرحبان بترشيح الرئيس إنفانتينو من أجل إعادة انتخابه، وأنا أؤكد اليوم أننا سنقف معه بشكل متضامن، خصوصاً وأنه عمل على توفير قيادة ملهمة لكرة القدم في العالم، ونحن ممتنون له على دعمه الكبير لأسرة كرة القدم الآسيوية.

ووافق المكتب التنفيذي على عقد الاجتماع الـ33 للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يومي 1 و2 فبراير 2023 في البحرين، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عقب استكمالها.