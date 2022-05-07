توخيل بريء من ذنب «الدبابة البشرية» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بصفة قاطعة الشائعات، التي زعمت أنه يرغب في التخلص من المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، وقال إنه لا يفكر في رحيل «الدبابة البشرية» عن البلوز. صحيح أنه لم يعد يشارك بصفة أساسية مع الفريق ولا يدخل ضمن الخيارات الأولى لتوخيل، إلا أنه ليس وارداً حتى الآن التفكير في تركه يرحل.

وعندما سأله الصحفيون الإنجليز عما إذا كان بمقدوره إعادة تنشيط هذا المهاجم الهداف الذي انخفض تأثيره بصورة كبيرة في هذه الأسابيع الأخيرة، حيث لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» منذ بداية العام الحالي 2022، قال توخيل: إنني أريده دائماً عنصراً مهماً في الفريق، وهو حتى الآن لاعب مهم فعلاً وسيكون كذلك في الموسم القادم. وأضاف قائلاً: لعلمكم لن يكون بمقدور أي لاعب الرحيل عن البلوز بسبب الوضع الحالي الذي يعيشه النادي بعد إبعاد الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، وتولي الحكومة البريطانية بنفسها مهمة الإشراف على عملية بيع النادي. ولا يزال توخيل مقتنعاً بأن لوكاكو يمكنه أن يعود لمستواه العالي السابق، ويعترف بأنه لاعب كبير ويتدرب جيداً.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» ذكرت مؤخراً أن إدارة تشيلسي باتت منفتحة أكثر من أي وقت مضى على فكرة بيع لوكاكو خلال «الميركاتو» الصيفي القادم، في ظل عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية طوال النصف الثاني من الموسم الحالي، بل وحددت مبلغ 75 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته، مشيرة إلى أن تلك رغبة المدير الفني توماس توخيل الذي نفى بدوره هذا الكلام.

وكان لوكاكو وصل إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادماً من إنترميلان الإيطالي بموجب عقد قيمته 115 مليون يورو، بعد أن أمضى مع «النيراتزوري» موسمين اختتمهما بالفوز بالدوري الإيطالي «الكالشيو».