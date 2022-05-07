الشعفار والظالعي إلى لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية

طشقند (وام)

اعتمد المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي خلال اجتماعه في العاصمة الأوزبكية طشقند، تشكيل لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية برئاسة الكوري الجنوبي نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي شي تاي وون، وعضوية كل من أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، وقيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، والدكتور مالاف شروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع والتجديف، وشونج ايوسن رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وستعقد اللجنة الجديدة أول اجتماعاتها في العاصمة الكورية سيؤول خلال الربع الثاني من العام الجاري، لمناقشة مدى جاهزية الاتحادات للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية «آسياد هانغتشو» والتي تم اعتماد قرار تأجيلها للعام القادم 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي. كما ستقوم اللجنة بدارسة التحديات التي تواجه الرياضة الآسيوية، ووضع الحلول الجذرية لضمان استمرارية نجاحات المجلس الأولمبي الآسيوي واستدامة الحركة الأولمبية الآسيوية.