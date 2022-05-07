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الرياضي
إمبيد يعيد فيلادلفيا بالفوز الأول على هيت
إمبيد يعيد فيلادلفيا بالفوز الأول على هيت
7 مايو 2022 11:09

واشنطن (د ب أ)

عاد جويل إمبيد من إصابة في الوجه، ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيسكرز للفوز على ميامي هيت 99/ 79 خلال المباراة الثالثة بالدور قبل النهائي للمجموعة الشرقية بالدوري الأميركي لكرة السلة.
وشارك إمبيد في المباراة وهو يرتدي قناعاً أسود، وسجل 18 نقطة و11 متابعة، علماً بأنه غاب عن أول مباراتين شهدتا خسارة فيلادلفيا.
وكان إمبيد أصيب بكسر في هيكل العين اليمنى وارتجاج خفيف في المباراة الأخيرة للدور الأول أمام تورنتو رابتورز.
وسجل كل من داني جرين وتيريز ماكسي 21 نقطة لفريق سفنتي سيكسرز، ليحيي آماله في الصعود للدور المقبل، بعد أن أصبحت نتيجة المواجهات المباشرة هي تقدم ميامي هيت 2/ 1، في المقابل سجل جيمي باتلر 33 نقطة لفريق ميامي.
وتقام المباراة الرابعة في فيلادلفيا مساء الأحد.
وفي مباراة أخرى، سجل لوكا دونسيتش 26 نقطة و13 متابعة ليقود فريقه دالاس مافريكس للفوز على فينيكس صنز 103/ 94، وأصبحت نتيجة المواجهات المباشرة بين الفريق هي تقدم صنز 2/ 1، وسجل جالين برونسون 28 نقطة لفريق دالاس، فيما سجل جاي كرودر 19 نقطة لفريق فينيكس.

ميامي هيت
دوري السلة الأميركي للمحترفين
دالاس مافريكس
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