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الرياضي
راسل يعود بمرسيدس في «تجارب ميامي»
راسل يعود بمرسيدس في «تجارب ميامي»
7 مايو 2022 11:02

برلين (د ب أ)
فشل سائق فريق فيراري تشارلز لوكلير، من موناكو، في تسجيل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى بميامي المقرر إقامته غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بعدما كان قد تصدر التجربة الأولى.
واستطاع البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أن يسجل أسرع زمن في هذه التجربة والتفوق على لوكلير.
وسجل راسل دقيقة و938. 29 ثانية، فيما سجل لوكلير دقيقة و044. 30 ثانية.
ولم يستطع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، أن يسجل أي زمن.
وعانى فيرستابن من توجيه سيارته. واشتعلت النيران لفترة قصيرة في سيارته وهو في طريقه لمركز الصيانة.
وجاء المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، في المركز الثالث، متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، فيما جاء الإسباني فرناندو ألونسو، سائق ألبين، في المركز الخامس.
وجاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري في المركز الحادي عشر، ولكنه لم يكمل التجربة الحرة الثانية بعد أن اصطدم بالحائط.
وتم رفع الأعلام الحمراء مرتين، مرة بعد اصطدام ساينز، والأخرى بعد أن توقف الكندي نيكولاس لاتيفي، سائق ويليامز، على المضمار.
وقبل بداية السباق الخامس هذا الموسم، غداً الأحد، يتصدر لوكلير ترتيب السائقين بفارق 27 نقطة أمام فيرستابن. علماً بأن كل منهما توج بسباقين.

هاميلتون
ماكس فيرستابين
تشارلز لوكلير
فورمولا 1
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