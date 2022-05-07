«يد أوليفيرا الواحدة» لا تصفق مع «الإمبراطور»!

مراد المصري (دبي)

ما زال المهاجم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا يبحث عن نفسه في خط هجوم الوصل، فرغم أنه الذي تم التعاقد معه لحل مشكلة العقم التهديفي وإيجاد لاعب بمركز رأس الحربة الصريح في المقدمة، فإنه على صعيد دوري أدنوك للمحترفين اكتفى بتسجيل هدفين كلاهما من علامة الجزاء فقط.

وجاءت الآمال كبيرة بعد التعاقد مع أوليفيرا الذي حل بديلاً لويليام بوتكير، الذي سجل هدفاً يتيماً لكن من لعب مفتوح مع الوصل خلال 11 مباراة خاضها في الدوري، حيث استهل أوليفيرا مشواره بتسجيل ثنائية في شباك العين في ربع كأس رئيس الدولة، لكن الأمور لم تتخذ منحناً جيداً على صعيد الدوري، حيث سجل هدفين فقط في عشر مباريات من ركلتي جزاء.

ولا يمكن إنكار مساهمة البرازيلي في صناعة 3 أهداف ودوره البارز في مساعدة زملائه في المقدمة، لكن يبدو أن أسلوب اللعب الحالي لا تجعل اللاعب يحصل على الفرصة اللازمة لتسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، والاستفادة من قدراته التهديفية الكبيرة بالشكل المطلوب، وهو الأجنبي الوحيد المرشح للاستمرار في صفوف الفريق خلال الصيف المقبل.

وكان لافتاً هذا الموسم تألق علي صالح باعتلائه صدارة هدافي «الإمبراطور» في مسابقة الدوري برصيد 8 أهداف، يليه ميشيل أراوخو بستة أهداف، ويأتي خلفهما المهاجم محمد العكبري الذي شارك بديلاً في أغلب الأوقات وسجل 3 أهداف بوصفه صاحب الرصيد الأعلى من بين المهاجمين، علماً أن أهداف الوصل في الدوري هذا الموسم توزعت بين 11 لاعباً.