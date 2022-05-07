الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«يد أوليفيرا الواحدة» لا تصفق مع «الإمبراطور»!
«يد أوليفيرا الواحدة» لا تصفق مع «الإمبراطور»!
7 مايو 2022 11:00

مراد المصري (دبي) 

ما زال المهاجم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا يبحث عن نفسه في خط هجوم الوصل، فرغم أنه الذي تم التعاقد معه لحل مشكلة العقم التهديفي وإيجاد لاعب بمركز رأس الحربة الصريح في المقدمة، فإنه على صعيد دوري أدنوك للمحترفين اكتفى بتسجيل هدفين كلاهما من علامة الجزاء فقط.
وجاءت الآمال كبيرة بعد التعاقد مع أوليفيرا الذي حل بديلاً لويليام بوتكير، الذي سجل هدفاً يتيماً لكن من لعب مفتوح مع الوصل خلال 11 مباراة خاضها في الدوري، حيث استهل أوليفيرا مشواره بتسجيل ثنائية في شباك العين في ربع كأس رئيس الدولة، لكن الأمور لم تتخذ منحناً جيداً على صعيد الدوري، حيث سجل هدفين فقط في عشر مباريات من ركلتي جزاء.
ولا يمكن إنكار مساهمة البرازيلي في صناعة 3 أهداف ودوره البارز في مساعدة زملائه في المقدمة، لكن يبدو أن أسلوب اللعب الحالي لا تجعل اللاعب يحصل على الفرصة اللازمة لتسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، والاستفادة من قدراته التهديفية الكبيرة بالشكل المطلوب، وهو الأجنبي الوحيد المرشح للاستمرار في صفوف الفريق خلال الصيف المقبل.
وكان لافتاً هذا الموسم تألق علي صالح باعتلائه صدارة هدافي «الإمبراطور» في مسابقة الدوري برصيد 8 أهداف، يليه ميشيل أراوخو بستة أهداف، ويأتي خلفهما المهاجم محمد العكبري الذي شارك بديلاً في أغلب الأوقات وسجل 3 أهداف بوصفه صاحب الرصيد الأعلى من بين المهاجمين، علماً أن أهداف الوصل في الدوري هذا الموسم توزعت بين 11 لاعباً.

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
محمد العكبري
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©