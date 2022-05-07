المهيري يُحفز «الرماية» قبل «أولمبياد الصُم»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار متابعة بعثة منتخبنا الوطني للرماية لذوي الاعاقة السمعية المشارك في الأولمبياد الصيفي للصم 24 بالبرازيل، اطمأن ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية على أفراد البعثة من خلال التواصل مع حمد هزاع سلطان الدرمكي رئيس البعثة للوقوف على جميع الأمور المتعلقة بوصول واستقرار أفراد البعثة والوقوف على آخر المستجدات في البرازيل.

وأكّد حمد الدرمكي أن البعثة وصلت بسلامة الله واستقرّت بفندق الإقامة، واستطاع أفراد البعثة التأقلم والدخول في أجواء البطولة قبيل انطلاق المسابقات الرسميّة.

كما حضر أفراد البعثة الاجتماع التنسيقي الأول مع اللجنة المنظمة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمجريات الالعاب ومناقشة الأمور الإدارية والفنية وفحص أسلحة ومعدات الرماية وضبطها وقد بدأ بالفعل لاعبو المنتخب في التدريبات الميدانية.

ويشارك منتخب الرماية الإماراتي للصم في الأولمبياد الصيفي للصم، والذي يستمر حتى السابع عشر من شهر مايو الجاري بمشاركة 1800 لاعب ولاعبة يمثلون 67 دولة.

وأكّد المهيري على ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على تشريف الوطن، كما اطمأن على سلامة جميع أفراد البعثة، وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم لرفع اسم الوطن عالياً وتشريف رياضة اصحاب الهمم