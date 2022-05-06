«الرئاسة» تحلق بالكأس والبندقية في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الخامس لمهرجان ختامي الوثبة 2022، والذي أقيم مساء أمس على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد المنافسات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة التراث والأصالة.

سلطان بن حمدان خلال ختامي الوثبة (تصوير مصطفى رضا)

وحلقت مؤسسة هجن الرئاسة مع رموز اليوم الأول لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد فوزها برمزي اللقايا الأبكار والجعدان المفتوح، وكسبت «القابضة» بالشعار الأحمر مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري كأس اللقايا الأبكار المفتوح، بعد سيطرتها على الصدارة في الأمتار الأخيرة، محققة الناموس وبزمن قدره 7:07:2، في الشوط الثاني عادت هجن الرئاسة من جديد تتصدر المشهد مع «صايب» الذي اقتنص بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، بقيادة المضمر المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، حيث أنهى «صايب» مسافة الشوط بزمن قدره 7:04:1، وأهدى المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الفوز برمزي اللقايا إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تحظى به مؤسسة هجن الرئاسة ساهم في حصول الشعار الأحمر على أغلب رموز الموسم، موضحاً بأن التفاهم والتجانس بين كافة المضمرين ساعد على الانتصارات وتحقيق الإنجازات.

7:19:9

سجلت الشاهينية بشعار هجن الرئاسة، وبقيادة المضمر المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية، بعد أن قطعت مسافة 5 كلم بزمن قدره 7:19:9، وحققت الشاهينية هذا التوقيت الأفضل من خلال مجريات الشوط الرئيسي الأول الخاص باللقايا الأبكار المحليات.

«الرئاسة» تسيطر على أشواط الفترة الصباحية بـ 20 لقباً

سيطرت هجن الرئاسة على معظم أشواط الفترة الصباحية، في منافسات اللقايا، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي، أمس، بعدما حصدت الناموس والمركز الأول، في 20 شوطاً من أصل 26 شوطاً، فيما فازت هجن العاصفة بشوطين ومثلها لهجن الشحانية.

وشهدت المنافسات تألق المضمر المغامر محمد عتيق زيتون المهيري الذي منح الرئاسة 15 نقطة.

ودشن الشعار الأحمر انتصاراته بالفوز في الشوطين الأول والثاني، والذي حققته «الشاهينية» بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري في منافسات الأبكار المحليات بزمن قدره 7:19:9، وكما حصد «صوغان» مع نفس المضمر الناموس، في 7:25:4، ودخلت هجن الشحانية على الخط بفوز «أمجاد» مع المضمر جابر سالم بن فاران المري في الشوط الثالث للأبكار، بوصولها خط النهاية في 7:30:7.

وعادت هجن الرئاسة مجدداً للسيطرة على الشوطين الرابع والخامس محققة النقطة الرابعة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، الذي قاد «لافي» باقتدار في الشوط الرابع للجعدان وتفوق على منافسيه خلال 7:24:5، والبكرة «مروحة» التي تفوقت على منافساتها في الشوط الخامس للأبكار في 7:25:0، وفازت هجن الشحانية في الشوط «السادس» بتصدر «المزن» مع المضمر جابر سالم بن فاران المري خلال 7:30:6.

وشهدت الأشواط من السابع إلى العشرين سيطرة كاملة لهجن الرئاسة بفوز «شاهين» مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بزمن قدره 7:28:3، و«الصداوية» مع راشد بالسم المنصوري، بزمن قدره 7:30:4، و«هملومة» مع علي بن جميل الوهيبي، بعدما وصلت خط النهاية في خلال 7:31:2، و«حفلان» مع محمد عتيق بن زيتون المهيري والذي حقق معها الفوز في الشوط العاشر في 7:29:4، وواصل الانتصارات مع « شامة» في الشوط الحادي عشر بنفس زمن الشوط السابق، ومع «مشكورة» في الشوط الثاني عشر بزمن قدره 7:28:4، وفازت «غبزلان» مع المضمر راشد بالسم المنصوري بالشوط الثالث عشر خلال 7:28:7، وتصدرت «غالية» الشوط الرابع عشر مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في 7:24:9، وواصل نفس المضمر الفوز مع «المسك» في الشوط 15 في 7:26:6، ومع «مهاجر» في الشوط السادس عشر خلال 7:25:7، ومع «مشكورة» في الشوط 17 بعدما وصلت خط النهاية بزمن قدره 7:27:7، ومع «نجود» التي تصدرت الشوط 18 في 7:26:6، ومع «بدران « الذي فاز في الشوط 18 خلال 7:25:4، ومع «هملومة» التي فازت بالشوط الـ20 خلال 7:20:9

وشهد الشوط الـ21 تألق «زاهية» المملوكة للشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، بقيادة المضمر الصادق فضل الأمين في 7:20:7، وعاد الشعار الأحمر مرة أخرى ليحصد لقب الشوط 22 عن طريق «راهي» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري خلال 7:26:1، ومع «هملومة» بقيادة علي بن جميل الوهيبي في الشوط 23 بوصولها خط النهاية في 7:23:4، وظهرت هجن العاصفة وحصدت نقطتين مع «مولع» مع المضمر غياب الهلالي في بالشوط 24 بزمن 7:25:6، و«شبابة» مع نفس المضمر في الشوط 25 خلال 7:29:5، واختتمت المنافسات بفوز«مكرم» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع المضمر مختار بن أحمد في الشوط 26 خلال 7:25:3.

البرطماني: «الأحمر الرئاسي» يحكم قبضته على «ناموس اللقايا»

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ، لسن اللقايا، جاءت مثيرة وبشكل خاص في شوطي الرموز، التي حفلت بمستوى عالٍ، وظفر بالرمز في نهايتها من يستحق.

وقال: بأداء قوي «الأحمر الرئاسي» أحكم قبضة على المراكز الأربعة الأولى في الشوط الأول، حيث تقدمت «القابضة» صاحبة الكأس، بينما صوب «صايب» على البندقية، ليمسي رمزي اللقايا، في افتتاحية لرموز أصحاب السمو الشيوخ في «ختامي الوثبة 2022».

وأضاف: «القابضة» قبضت على الكأس وأودعته في خزينة هجن الرئاسة، باستلامها الصدارة في الأمتار الأخيرة، بأداء قوي أثار الشوط بأكمله، خلفها بالاندفاع والملاحقة، لكن ثبات مستوى «القابضة» حال دون اقتراب المنافسين من الصدارة، لتصل خط النهاية في المركز الأول عند جدارة واستحقاق.

وعن شوط الجعدان، قال البرطماني: شوط الجعدان كان مثيرًا على الصعيد التنافسي، وخاصة في الأمتار الأخيرة، حيث احتدمت المنافسة بين «الوعب» بشعار هجن الشحانية و«صايب» صاحب البندقية، وتأخر الحسم حتى بلوغ الحزام الأخضر على مشارف خط النهاية.

وذكر البرطماني، أنه مع نهاية الجولة الأولى، لهجن أصحاب السمو الشيوخ، تعود اليوم هجن أبناء القبائل عبر سن الإيذاع، الذي توقع فيها منافسة قوية وظهور أسماء ملاك لهم باع طويل في رياضة الهجن وأسماء هجن متميزة، وهو ما يجعل التشويق مستمراً في عاصمة الميادين التي لن تغالط عاداتها في هذه النسخة، وظلت سخية بمستويات عالية للهجن المشاركة منذ الانطلاقة وحتى الآن.