انطلاقة قوية لأبوظبي جراند سلام للجو جيتسو وناسيمينتو «ملكة البساط»

أبوظبي (الاتحاد)

اقتنصت يارا ناسيمينتو لقب النسخة الرابعة من بطولة «ملكة البساط»، التي أقيمت أمس بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة من المصنفات الأوائل وأساطير اللعبة على المستوى العالمي، وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام وسط حضور جماهيري كبير.

حضر منافسات البطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأكاديميات المشاركة. ونجح أبطال الإمارات في تحقيق المركز الأول في منافسات الناشئين وحصلوا على 35 ميدالية ذهبية، فيما حلت البرازيل في المركز الثاني بـ11 ميدالية ذهبية، وروسيا في المركز الثالث بـ7 ذهبيات.

وعلى صعيد الأكاديميات نجحت أكاديمية بالمز الرياضية في تحقيق المركز الأول متفوقة على نادي العين الوصيف والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

من ناحيته أشاد عبدالمنعم الهاشمي بالنجاحات المتواصلة التي تحققها سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام عاماً بعد عام، وكذلك بطولتا «ملكة البساط»، و«ملك البساط»، والإقبال الكبير على المشاركة من نخبة لاعبي ولاعبات العالم.

وقال الهاشمي: نرحب بنجوم وأبطال اللعبة من 42 دولة في العاصمة أبوظبي، عاصمة الجو جيتسو العالمية، وثقتنا بلا حدود في لاعبينا، لتقديم مستويات عالية، تعكس الجهود المبذولة لصقل مهاراتهم، من خلال أفضل البرامج في العالم للكشف عن المواهب والارتقاء بها وصناعة الأبطال، وبالتأكيد فإن مثل هذه البطولات القوية التي تحظى بمشاركة دولية واسعة تساهم في صقل جاهزية أبطالنا بأفضل صورة للاستحقاقات المهمة المقبلة وعلى رأسها الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو 2022.

وتوجه محمد سالم الظاهري بالشكر لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، على تنظيمها الاحترافي لعدد كبير من البطولات المحلية والدولية في الدولة وخارجها، بما يزيد على 100 بطولة سنوياً في مختلف القارات.

وبلغ الحماس ذروته مع انطلاق منافسات «ملكة البساط» التي جمعت أبرز نجمات اللعبة على مستوى العالم مثل يارا ناسيمينتو الحاصلة على ذهبية أبوظبي جراند سلام في جولات ريو دي جانيرو، وموسكو، وأبوظبي، وميامي في عام 2021، وثاليتا سيلفا صاحبة ذهبية أبوظبي جراند سلام جولة لندن 2022، وجوليا بوشير صاحبة ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2020، وأبوظبي جراند سلام جولة أبوظبي 2021، وريو دي جانيرو 2020، وإنجريد سوزا حاملة ذهبية النسخة الماضية، ورفاييلا بيرتولوت، وريبيكا يما.