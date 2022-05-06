اتحاد الريشة الطائرة والأولمبياد الخاص يفوزان بجائزة «BWF» الدولية

أبوظبي (وام)

فاز اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص الإماراتي بجائزة «BWF» الدولية، في دورتها الأولى التي يمنحها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ضمن فئة البرنامج الأكثر دمجاً عالمياً لعامي 2020/2021، متفوقاً على الملفات التي قدمتها سويسرا والنرويج وبيرو وأوغندا.

وتأتي الجائزة تقديراً لجهودهما المشتركة لدمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، فقد أدت الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص الإماراتي، لتحول الريشة الطائرة لواحدة من أنجح تجارب الدمج الرياضي لأصحاب الهمم في الإمارات والعالم.

وكان اتحاد الريشة الطائرة أطلق بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي استراتيجية عمل مشترك في عام 2020، والتي ركزت على أربعة مجالات رئيسية هي التنمية، والفعاليات والشراكات والاتصال وتم الاتفاق أن يتم تنفيذها بدعم من الشركاء الإقليميين والوطنيين، وذلك في إطار الاستراتيجية العالمية المشتركة لتطوير الريشة الطائرة بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

من ناحية أخرى، جاءت هذه الاستراتيجية تنفيذاً لخطط الأولمبياد الخاص الدولي لإبرام شراكات فعالة مع الاتحادات والهيئات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية المختلفة، والتي تسعى لتطوير مستوى لاعبي الأولمبياد الخاص وتعزيز قدراتهم على المشاركة.. كما وقع اتحاد الريشة الطائرة تعهداً - هو الأول من نوعه - مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، في العام نفسه، لإعداد لاعبيه للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

وشهد العام الماضي تنظيم الأولمبياد الخاص الإماراتي لثلاثة ملتقيات للريشة الطائرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة ونظيره الإماراتي في كل من أبوظبي ورأس الخيمة ودبي، لترسيخ مفهوم الرياضة الموحدة، وتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة رياضة الريشة الطائرة.

ونظم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة عدداً من فعاليات الريشة الطائرة خلال إكسبو 2020 دبي، لاقت مشاركة كثيفة من الجمهور وتفاعلاً كبيراً من اللاعبين. وقال توماس لوند، الأمين العام للاتحاد الدولي للريشة الطائرة: نهنئ اتحاد الإمارات والأولمبياد الخاص الإماراتي على الفوز بهذه الجائزة المستحقة، واعتبرها جائزة لمنظومة العمل الوطنية المتناغمة داخل الإمارات، التي أدت لهذا المستوى من الدمج لأصحاب الهمم.

وأعرب غازي المدني عضو اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، عن سعادته بالفوز بجائزة BWF، مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، فئة البرنامج الأكثر دمجاً. وقال: الجائزة تؤكد كيف تدعم الإمارات وقيادتها الرشيدة الرياضات المختلفة وتنميها، ويظهر هذا الدعم واضحاً في التسهيلات الرسمية لإقامة فعالياتها، كما يسعدني أن تأتي الجائزة لتكلل جهوداً مكثفة بذلتها لجان التطوير الرياضي في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة ونظيره الإماراتي والأولمبياد الخاص الإماراتي، للتعريف بالريشة الطائرة والاستعانة بها كوسيلة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.