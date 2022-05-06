«الملك» يعرقل «العنابي»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



عرقل الشارقة مضيفه الوحدة، وأوقف مطاردته للعين «المتصدر»، بالفوز عليه 2-1، في «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، وأصبح رصيد «العنابي» و«الملك» 45 نقطة، بالتساوي مع الجزيرة، وبفارق 7 نقاط عن «الزعيم» الذي يملك 52 نقطة، قبل مباراته غداً «السبت» مع الظفرة.

تقدم الوحدة بهدف أدريان سيلفا في الدقيقة 23، وعاد الشارقة بهدفي بن مالانجو في الدقيقتين 38 و45، لينتزع «الملك» فوزاً ثميناً، في سباق المقدمة، كما أنه رد اعتباره أمام الوحدة الذي تفوق ذهاباً بـ «ثلاثية».

جاء هدف أدريان سيلفا من صناعة جواو بيدرو، من أول فرصة حقيقية للوحدة في المباراة، رغم أن الشارقة هو الأكثر خطورة وضغطاً، وأدرك بن مالانجو التعادل لـ «الملك»، إثر تمريرة جوستافو، وأضاف بن مالانجو الهدف الثاني له وللشارقة، بعد ضربة حرة، نفذها برنارد دوراتي في الدقيقة الأخيرة، لينهي فريقه النصف الأول من المباراة، متقدماً بهدفين مقابل هدف، في ترجمة للعرض القوي والأفضلية للضيوف على أصحاب الأرض الذين لم يستفيدوا من هدف الأسبقية.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، رغم تحسن أداء الوحدة، إلا أنه لم يتمكن من التسجيل، ليتلقى الخسارة الثالثة هذا الموسم.