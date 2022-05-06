«أبيض الشاطئية» يواجه «الفراعنة» ودياً



دبي (الاتحاد)



يخوض منتخب كرة القدم الشاطئية وديتين مع مصر يومي 10 و12 مايو الجاري، ضمن معسكره الخارجي، استعداداً لمشاركته في البطولة الثانية لاتحاد غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد السعودي من 16 إلى 21 مايو.

ووصل «أبيض الشاطئية» أمس «الخميس» إلى الإسكندرية بقائمة ضمت 14 لاعباً هم: حميد جمال، أحمد بشر، وليد المحمدي، وليد بشر، سعيد عيد، هيثم الكعبي، علي المحمدي، راشد عيد، جمال محمد، عبدالله عباس، هشام منتصر، عباس علي، محمد عبيد، محمد علي.

ويُعد المعسكر محطة الإعداد الثالثة والأخيرة لـ «أبيض الشاطئية» لتحضيره لبطولة غرب آسيا، حيثُ سبق لمنتخبنا التجمع الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي في مارس الماضي، بينما أقام محطة إعداده الثانية في نادي شباب الأهلي بالممزر في أبريل الماضي، وخاض خلالها 6 مباريات ودية أمام لبنان وسويسرا.

وأوقعت قرعة البطولة التي أُجريت يوم 26 أبريل الماضي منتخبنا في المجموعة الأولى، ويفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة عُمان يوم 16 مايو، ثم يواجه لبنان يوم 17، ويختتم دور المجموعات بلقاء الكويت يوم 18 من الشهر ذاته.