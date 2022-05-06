الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الجزيرة «الانتصار 13» على عجمان بـ «ثلاثية»
الجزيرة «الانتصار 13» على عجمان بـ «ثلاثية»
6 مايو 2022 20:14

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


حقق الجزيرة فوزه رقم 13، في تاريخ مواجهاته مع عجمان، بعدما تفوق عليه بـ «ثلاثية» في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 45»، مقابل 28 نقطة لـ «البرتقالي».
وشهد اللقاء تسجيل علي مبخوت لـ «ثنائية»، متساوياً مع عبد الله ديابي في صدارة هدافي الفريق هذا الموسم، برصيد 9 أهداف لكل منهما.
وبدأ ديابي التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 17، وأضاف مبخوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و72، وظهر «الثلاثي» مبخوت وديابي وعبد الله رمضان بمستوى أكثر من رائع، وتبادلوا الصناعة والتسجيل أمام «البركان».
وفي المقابل لم يظهر عجمان بالمستوى المتوقع منه، واكتفى بفوزين فقط في تاريخ مواجهاته مع الجزيرة، و5 تعادلات، في 20 مباراة بين الفريقين في «الاحتراف»، ومع ذلك أهدر «البرتقالي» 3 فرص خطيرة عن طريق المغربي وليد أزارو والتونسي بالعربي.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
عجمان
علي مبخوت
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©