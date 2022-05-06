الجزيرة «الانتصار 13» على عجمان بـ «ثلاثية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الجزيرة فوزه رقم 13، في تاريخ مواجهاته مع عجمان، بعدما تفوق عليه بـ «ثلاثية» في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 45»، مقابل 28 نقطة لـ «البرتقالي».

وشهد اللقاء تسجيل علي مبخوت لـ «ثنائية»، متساوياً مع عبد الله ديابي في صدارة هدافي الفريق هذا الموسم، برصيد 9 أهداف لكل منهما.

وبدأ ديابي التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 17، وأضاف مبخوت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و72، وظهر «الثلاثي» مبخوت وديابي وعبد الله رمضان بمستوى أكثر من رائع، وتبادلوا الصناعة والتسجيل أمام «البركان».

وفي المقابل لم يظهر عجمان بالمستوى المتوقع منه، واكتفى بفوزين فقط في تاريخ مواجهاته مع الجزيرة، و5 تعادلات، في 20 مباراة بين الفريقين في «الاحتراف»، ومع ذلك أهدر «البرتقالي» 3 فرص خطيرة عن طريق المغربي وليد أزارو والتونسي بالعربي.