«مهرجان دلما الخامس» ينطلق غداً في «جزيرة التاريخ»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تنطلق في الساعة الحادية عشرة صباح غد «السبت»، فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، والذي تستضيفه جزيرة دلما التاريخية، ويستمر إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ينظم المهرجان نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتنطلق الفعاليات في القرية التراثية التي تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، وتضم العديد من الفعاليات والألعاب التراثية والحديثة التي تعنى بجميع أفراد العائلة، ويتضمن المهرجان 21 فعالية مختلفة تجمع بين الرياضية والمجتمعية، وتم تخصيص 336 ألف درهم جوائز للجماهير التي تشارك في المسابقات بمختلف أنواعها.

ومن المتوقع أن تشهد انطلاقة المهرجان إقبالاً كبيراً من أهل الجزيرة، وكذلك عشاق التراث البحري الأصيل، مثلما كان المشهد في النسخ الأربع الماضية.

وبخلاف الجهات المنظمة، هناك جهات مشاركة في الحدث، هي نادي تراث الإمارات، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبلدية الظفرة، ومستشفيات الظفرة، وتدوير، وهيئة البيئة، وتتنوع مشاركة كل جهة في المهرجان من اليوم الأول وحتى الأخير.

ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً هو الأهم والأساسي في المهرجان، تبلغ قيمة الجوائز فيه 25 مليون درهم، كما أنه السباق الأطول والأكبر على مدار تاريخ السباقات التراثية، حيث تبلغ المسافة أكثر من 125 كلم.

ويشارك في السباق 3000 بحار من مختلف أنحاء الدولة بواقع 110 محامل شراعية حسب إحصائيات نادي أبوظبي للرياضات البحرية بعد إغلاق باب التسجيل يوم 28 أبريل الماضي.

ويتضمن المهرجان مجموعة من السباقات والفعاليات الكبرى، أبرزها سباق دلما للتجديف التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع اللجنة العليا للمهرجان، ويعد واحداً من أهم الفعاليات أو السباقات التي تدخل ضمن أجندة المهرجان، لاسيما أن مجموع جوائزه تبلغ 2.3 مليون درهم، ويحصل البطل على 130 ألف درهم، والوصيف على 100 ألف درهم، والثالث على 80 ألف، فيما يتم توزيع باقي المبلغ على المشاركين.

وتعد بطولة صيد الكنعد أحد أهم مسابقات الحدث الكبير، والتي تنظمها اللجنة العليا للمهرجان، وتفتح البطولة أبوابها للهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات في الدولة، ويبلغ مجموع جوائزها 510 ألاف درهم، يتم توزيعها على فئات الرجال والنساء.

محمد بن سلطان بن خليفة:

مفخرة مهمة في مسيرة إحياء تراث الآباء والأجداد



وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية التحية إلى القيادة الرشيدة للدولة، على رعايتها ودعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات التي تخص تراث الآباء والأجداد.

وقال: إن مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس مفخرة مهمة وعيداً لأهل التراث البحري الأصيل، ويعد المهرجان الأهم الذي يعنى بكل ما يخص السباقات والفعاليات البحرية، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية يقدم كل غالٍ، ويبذل كل ما في وسعه، من أجل خروج الحدث بالصورة التي اعتاد عليها الجميع في النسخ الأربع الماضية.

وأضاف: بكل تأكيد أن رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعد أحد أهم عوامل نجاح المهرجان منذ نسخته الأولى، لاسيما أنها تضاعف من قيمته وتعد الحافز الأكبر للمشاركة والتفاعل في مختلف السباقات والفعاليات.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الشكر إلى اللجنة العليا، وكل العاملين في تنظيم المهرجان، على المجهودات الكبيرة التي يتم بذلها، من أجل مواصلة مسيرة نجاح المهرجان الأغلى والأكبر على نفوس أهل البحر وعشاق التراث البحري الأصيل.

وأشار إلى أن الجميع فائز في هذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه لا خاسر على الإطلاق، ومجرد المشاركة في مهرجان دلما التاريخي مكسب وشرف لكل شخص.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، عن ثقته التامة في التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة للمهرجان، وكذلك للسباق، من أجل مواصلة مسيرة المجد، وإظهار الصورة الرائعة التي عكسها المهرجان عن تراث الآباء والأجداد.

ووجه الشكر للشركاء والجهات الداعمة، وأيضاً رعاة المهرجان، مؤكداً أنهم أحد أهم عوامل النجاح على مدار السنوات الماضية، ودوماً ما يؤكدون أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية لها دور في صون التراث الوطني، من خلال مثل هذه المشاركات الفاعلة والبناءة.

فارس المزروعي:

حدث متميز للاحتفاء بالتراث البحري



قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يعد حدثاً متميزاً للاحتفاء بالتراث البحري لدولة الإمارات، ومسيرتها التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة التي تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر وتستشرف المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن المهرجان يأتي استكمالاً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في صون تراث دولة الإمارات والمحافظة عليه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصهم الدائم على تكثيف الجهود والمشاريع الرامية لصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، والمتابعة الحثيثة من راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودعمه الموصول لمختلف الفعاليات والمهرجانات التراثية.

وثمن توجيهات القيادة الرشيدة، لمختلف المهرجانات التراثية، وذلك استمراراً للمسيرة المباركة التي بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتعزيز الوعي بالقيمة التي يحملها التراث الثقافي الإماراتي، والسباقات البحرية التراثية، ورحلات الغوص، ومسابقات التراث البحرية، والسعي لإيصال رسالة تعليمية وتثقيفية، خاصة بالتراث البحري المحلي.

وأضاف معاليه أن المهرجان يسعى إلى إعادة إحياء التراث البحري المحلي، والحفاظ علـى الهوية الوطنية وتعميق استراتيجية صـون التراث الإماراتي، وتعريف أفراد المجتمع المحلي والمقيميـن والسياح بأهمية التراث البحري والجزر الإماراتيـة، وتشجيع المجتمع المحلي، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وتحفيز إنتاجية السـوق المحلـي للجزيـرة، وترسيخ مكانـة المهرجـان كقناة سياحية ورياضية جديـدة، وتطويـر الفعاليات الشاطئية وتفعيل الجانب التراثي البحري، وإنشـاء منصـة عائليـة واحدة لتكون وجهة سياحية لجميع أفراد المجتمع.



أحمد ثاني الرميثي:

اكتمال التحضيرات التنظيمية لتقديم نسخة استثنائية



وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والعضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن دعم واهتمام سموه هو السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن سموه دائم الحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة عن السباق والمهرجان وآخر تطورات الاستعدادات لانطلاقة السباق.

وأكد أن توجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية تقود التحضيرات التنظيمية، لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس لأعلى المراتب المتقدمة، وتدفعنا لمزيد من العطاءات والعمل على تقديم نسخة استثنائية مبهرة تناسب ومكانة الحدث المرموق.

كما وجه الشكر إلى جميع البحارة الذين حرصوا على التسجيل من أجل المشاركة في الحدث الضخم، مؤكداً أن سباق دلما التاريخي بات يحظى بسمعة كبيرة في عالم الرياضات التراثية البحرية، نظراً لأنه السباق الأكبر والأشهر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية، وجميع البحارة يسعون للمشاركة في هذا الحدث المهم، بدليل الإقبال الكبيرة على التسجيل في السباق.

وأوضح أن التحضيرات للمهرجان اكتملت واللجنة المنظمة تقوم بجهود كبيرة، من أجل أن يكون موقع الحدث جاهزاً بأفضل الإمكانيات أمام الزوار والمتابعين، والعمل على تقديم نسخة مميزة تناسب مكانة وسمعة المهرجان التاريخي، إلى جانب توفير كل عوامل النجاح للسباق، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان بصفة عامة، والسباق بصفة خاصة، مشدداً على أن الكل يعتبر فائزاً، بالتواجد في المحفل التاريخي، بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة.

من جهته، قال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار الجهود المشتركة بين لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، يواصل مهرجان دلما التاريخي، بدورته الخامسة تعزيز الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور سواء من مواطنين ومقيمين أو سياح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية.

وقال عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: تتضمن الدورة الجديدة الكثير من المسابقات والفعاليات المصاحبة التي تصل إلى 21 فعالية على مساحة 25 ألف متر مربع ، ضمن أجواء ثقافية تعليمية في قالب تشويقي تقام في السوق الشعبي للمهرجان، والذي سيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساءً.

وأضاف القبيسي أن المهرجان تجمع محاله المتنوعة التراث الإماراتي البحري والمصممة بقالب يعكس صوراً حية من الموروث الأصيل، تُعبّر عن صميم الحياة الإماراتية بكافة تفاصيلها، فضلاً عن «بيت النواخذة»، وقرية الطفل، وعروض الأزياء الشعبية، ومسابقات الطبخ، والحرف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة تناسب كافة أفراد العائلة.

وأوضح أن سباقات هذا العام تشمل تنظيم 16 مسابقة للرجال والنساء، منها سباق دلما للتجديف على البورد الواقف، ومسابقة الصيد «كاستينج»، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولتا كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة الطبخ، ومسابقة أجمل زي نسائي، ومسابقة رسم عن دلما، وبطولتي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، وسباق السباحة «كبار، وصغار»، وسباق الجري «هواة ومحترفين».

وكانت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي قد أعلنت عن تخصيص مبالغ مالية كجوائز تحفيزية للجماهير التي تتواجد في القرية التراثية عبر رصد 336 ألف درهم جوائز للمشاركين في مختلف السباقات.

من جانبه، قال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية: إن اللجنة العليا للمهرجان أعلنت عن تنظيم بطولة صيد الكنعد للرجال والنساء، للهواة والمقيمين والزوار من جميع الجنسيات، وإن بطولة صيد الكنعد تأتي ضمن مسابقات مهرجان سباق دلما التاريخي، وخصصت لها 30 جائزة بقيمة تتجاوز 510 آلاف درهم، منها 15 جائزة لفئة الرجال و15 جائزة لفئة السيدات، تشجيعاً للصيادين وهواة صيد الأسماك وتعزيز روح التنافس فيما بينهم.

وأضاف: تهدف البطولة إلى الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر بحسب قوانين الدولة وتنظيم صيد الكنعد، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، فضلاً على توسيع المشاركة وجعل المسابقة موسمية لعشاق الصيد، والتعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وتهيئة فرصة أمام الهواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك.

وأكد المزروعي أن طريقة اللفاح «التشخيط» بالصنارة، هي الطريقة الوحيدة المسموح بها ولا يسمح الصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها، هيالي، أو بريسم، اونايلون، أوالمسدس البحري، أو المنشلة أو البويه أو أي وسائل أخرى، كما يمنع الصيد بخيط اليد حفاظاً على سلامة المتسابقين.

وأشاد بجهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية والشراكة المتميزة بالأنشطة والمسابقات البحرية التي ساهمت في تعزيز الاهتمام بالثقافة البحرية بين محبي وعشاق الرياضات البحرية وزائري مهرجان دلما التاريخي، بما يسهم في تطور الحفاظ على التراث البحري والبري لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على التراث والسنع الإماراتي ونقله للأجيال القادمة، والترويج للجزر والمهرجانات البحرية، ودعم الرياضات البحرية والتراثية وتشجيع ممارستها، ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية.