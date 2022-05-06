الشعفار ينضم إلى لجان «الأولمبي الآسيوي»



طشقند (الاتحاد)



قرر المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، تعيين أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية عضواً في لجنة العلاقات الدولية المستحدثة بالمجلس الأولمبي الآسيوي ولجنة التنسيق بين الاتحادات الرياضية الدولية والاتحادات الآسيوية، بهدف تعزيز الجهود وتنفيذ برامج تطوير الرياضة في آسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم.

من جهة أخرى، قرر المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي تأجيل دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانجتشو بالصين سبتمبر 2022 إلى العام المقبل بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الصينية للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»، حيث تشهد الصين حالياً أسوأ ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس منذ بدايات ظهور الجائحة.

وكانت الصين قررت في وقت سابق تأجيل أو إلغاء معظم الأحداث الرياضية الدولية المقررة على أراضيها منذ بداية جائحة فيروس كورونا، باستثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في بكين وسط إجراءات صحية صارمة في فبراير الماضي.