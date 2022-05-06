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الرياضي
السخرية من «هالاند التقليد»!
السخرية من «هالاند التقليد»!
6 مايو 2022 18:32

رضا سليم (دبي)


أثار تمثال إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في النرويج، بعد كشف النقاب عنه، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل سلبية من الجماهير، بل وضعته في قائمة التماثيل الغريبة والمثيرة للسخرية لمشاهير كرة القدم.
وأزاح النحات النرويجي كجيتيل باران الستار على تمثال خشبي عملاق لـ «الموهوب هالاند»، بدأ في تنفيذه في مدينة ألجارد القريبة من منطقة جايرين جنوبي البلاد، مسقط رأس اللاعب «21 عاماً»، والحاصل العديد من الأوسمة، كونه هدافاً موهوباً يسجل أهدافاً رائعة لـ «الأصفر» في الدوري الألماني، ومطلوب بقوة في أكبر أندية أوروبا، ولكن التمثال لا يضيف له الكثير من البريق الذي حصل عليه مؤخراً .
ورغم أن التمثال لم ينته بعد، فإن ملامح وجهه بدت واضحة، والنتيجة النهائية هي تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، ويزيد وزنه عن 700 كجم، لكنه تحول إلى أضحوكة لعشاق كرة القدم .
وقال باران لهيئة الإذاعة النرويجية «إن آر كي»: إنه لشرف عظيم أن يسمح لي بتجسيد هالاند كمنحوتة، إنه أمر صعب حقاً، ومن الرائع العمل بالخشب يمكنك أن ترى أنه «التمثال» ينفجر ويعيش، ويحصل على طابعه الخاص.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها كرة القدم لتمثال غريب، وفي السابق تم الكشف عن التمثال البرونزي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطار ماديرا عام 2017 الذي لقي ردود فعل سلبية، كما كان تمثاله في ولاية جوا الهندية مضحكاً، وأثار تمثال للنجم المصري محمد صلاح، في شرم الشيخ عام 2018، الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره المضحك.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
النرويج
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
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