الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ليفربول يتفوق على الريال في مكاسب «الأبطال»
ليفربول يتفوق على الريال في مكاسب «الأبطال»
6 مايو 2022 18:23

 
رضا سليم (دبي)


تفوقت الأندية الإنجليزية على كل الدوريات الأوروبية، في المكاسب المالية التي حققتها، في دوري أبطال أوروبا، وتخطى ليفربول حاجز كل الأندية، بما فيها منافسه ريال مدريد في المباراة النهائية، والتي تقام يوم 28 مايو الجاري في باريس.
يتصدر ليفربول الأندية الأكثر تحقيقاً للمكاسب حتى الآن في النسخة الحالية، من دوري أبطال أوروبا، بواقع 115.8 مليون يورو، لفوزه بجميع مبارياته في دور المجموعات، والوصول إلى النهائي، حيث يواجه ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني بـ105.34 مليون يورو.
ويتنافس الفريقان على الجائزة الأخيرة البالغة 4.5 مليون يورو، والتي يحصل عليها بطل النسخة، ثم 3.5 مليون يورو أخرى للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي.
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» قد رفع قيمة الجوائز التي سيتم توزيعها على جميع الأندية المشاركة، بنسبة 3.6% عن الموسم الماضي، ليصل مجموعها إلى 2 مليار و32 مليون يورو، وبمجرد وصول الفرق لدور المجموعات، حصل كل منها على 15.6 مليون يورو.
وخلال هذا الدور حصلت الفرق على مبلغ 2.8 مليون يورو، مقابل كل انتصار و930 ألف مقابل التعادل، فيما بلغت مكافأة بلوغ ثمن النهائي 9.6 مليون وربع النهائي 10.6 وصلت إلى 12.5 في حالة نصف النهائي.
وتحصل الفرق المشاركة على مبالغ أخرى بناء على مؤشر معامل «اليويفا»، هو نظام يسمح بتصنيف أداء الفرق المشاركة خلال آخر عقد، وكلما زاد تصنيف الفرق في هذا المعامل زاد عدد نقاطها «بحد أقصى 32 نقطة»، وكل نقطة تساوي 1.1 مليون يورو.
وعلى مستوى الفرق الإسبانية، فإن ريال مدريد الأعلى ربحاً في النسخة الحالية، بإجمالي 105.34 مليون، منها 77.84 مليون بفضل النتائج، و27.5 مليون، بفضل معامل «اليويفا»، يليه فياريال الذي ودع البطولة من نصف النهائي على يد ليفربول، حيث حقق 57.670 مليون يورو عن مجموع المباريات التي خاضها، بجانب 26.4 مليون من معامل «اليويفا».
وحل أتلتيكو مدريد الذي سقط في ربع النهائي على يد مانشستر سيتي في المركز الثالث بين الفرق الإسبانية التي شاركت في نسخة هذا الموسم من «التشامبيونزليج»، بجوائز بلغت قيمتها 63.270 مليون يورو، بواقع 42.370 من نتائج المباريات و20.9 من معامل «اليويفا».
أما برشلونة وإشبيلية فكانا الأقل ربحاً بين الفرق الإسبانية في النسخة الحالية، بعدما ودعا البطولة من دور المجموعات، لتتوقف مكاسبهما عند 55.17 مليون يورو، و34.430 مليون يورو على الترتيب.
وتفوقت الأندية الإنجليزية المشاركة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، على نظيرتها الإسبانية في مجموع الأرباح، حيث حققت كلها إجمالاً 335.750 مليون يورو بفارق 9.97 مليون، أكثر من ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإشبيلية معاً.

دوري أبطال أوروبا
ليفربول
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
تشيلسي
مانشستر سيتي
فياريال
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©