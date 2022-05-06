ليفربول يتفوق على الريال في مكاسب «الأبطال»



رضا سليم (دبي)



تفوقت الأندية الإنجليزية على كل الدوريات الأوروبية، في المكاسب المالية التي حققتها، في دوري أبطال أوروبا، وتخطى ليفربول حاجز كل الأندية، بما فيها منافسه ريال مدريد في المباراة النهائية، والتي تقام يوم 28 مايو الجاري في باريس.

يتصدر ليفربول الأندية الأكثر تحقيقاً للمكاسب حتى الآن في النسخة الحالية، من دوري أبطال أوروبا، بواقع 115.8 مليون يورو، لفوزه بجميع مبارياته في دور المجموعات، والوصول إلى النهائي، حيث يواجه ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني بـ105.34 مليون يورو.

ويتنافس الفريقان على الجائزة الأخيرة البالغة 4.5 مليون يورو، والتي يحصل عليها بطل النسخة، ثم 3.5 مليون يورو أخرى للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» قد رفع قيمة الجوائز التي سيتم توزيعها على جميع الأندية المشاركة، بنسبة 3.6% عن الموسم الماضي، ليصل مجموعها إلى 2 مليار و32 مليون يورو، وبمجرد وصول الفرق لدور المجموعات، حصل كل منها على 15.6 مليون يورو.

وخلال هذا الدور حصلت الفرق على مبلغ 2.8 مليون يورو، مقابل كل انتصار و930 ألف مقابل التعادل، فيما بلغت مكافأة بلوغ ثمن النهائي 9.6 مليون وربع النهائي 10.6 وصلت إلى 12.5 في حالة نصف النهائي.

وتحصل الفرق المشاركة على مبالغ أخرى بناء على مؤشر معامل «اليويفا»، هو نظام يسمح بتصنيف أداء الفرق المشاركة خلال آخر عقد، وكلما زاد تصنيف الفرق في هذا المعامل زاد عدد نقاطها «بحد أقصى 32 نقطة»، وكل نقطة تساوي 1.1 مليون يورو.

وعلى مستوى الفرق الإسبانية، فإن ريال مدريد الأعلى ربحاً في النسخة الحالية، بإجمالي 105.34 مليون، منها 77.84 مليون بفضل النتائج، و27.5 مليون، بفضل معامل «اليويفا»، يليه فياريال الذي ودع البطولة من نصف النهائي على يد ليفربول، حيث حقق 57.670 مليون يورو عن مجموع المباريات التي خاضها، بجانب 26.4 مليون من معامل «اليويفا».

وحل أتلتيكو مدريد الذي سقط في ربع النهائي على يد مانشستر سيتي في المركز الثالث بين الفرق الإسبانية التي شاركت في نسخة هذا الموسم من «التشامبيونزليج»، بجوائز بلغت قيمتها 63.270 مليون يورو، بواقع 42.370 من نتائج المباريات و20.9 من معامل «اليويفا».

أما برشلونة وإشبيلية فكانا الأقل ربحاً بين الفرق الإسبانية في النسخة الحالية، بعدما ودعا البطولة من دور المجموعات، لتتوقف مكاسبهما عند 55.17 مليون يورو، و34.430 مليون يورو على الترتيب.

وتفوقت الأندية الإنجليزية المشاركة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، على نظيرتها الإسبانية في مجموع الأرباح، حيث حققت كلها إجمالاً 335.750 مليون يورو بفارق 9.97 مليون، أكثر من ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وإشبيلية معاً.