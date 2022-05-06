«السلة» يستعد لـ «الألعاب الخليجية» بقائمة الـ16

علي معالي (دبي)

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، 16 لاعباً لخوض دورة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها في الكويت خلال الشهر الجاري، حيث ضمت القائمة قيس عمر، محمد عبداللطيف، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف «شباب الأهلي»، وراشد أيمن، عبدالعزيز خليفة عبدالله، محمد محمود صالح «الوصل»، حسن عبدالله «النصر»، راشد ناصر، جاسم محمد، عمر خالد، حميد هاشل، محمود وسيم، محمد توفيق الجسمي «الشارقة»، سعيد عاشور «البطائح» حسين علي عمر «الوحدة».

ودخل المنتخب معسكره المغلق في دبي حتى موعد السفر إلى الكويت يوم 14 من الشهر الجاري، وأكد راشد عبدالله مدير المنتخبات بأن المران على فترتين، صباحاً ومساءً، يسعى خلالها الجهاز الفني إلى التركيز على جانبين فني وبدني، وهناك حالة تركيز كبيرة بين صفوف اللاعبين.

وقال راشد عبدالله: اجتمع عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات مع اللاعبين في المران الأول، وطالبهم بالتركيز خاصة وأن الفترة المقبلة ليست فقط من أجل الألعاب الخليجية في الكويت، بل تتضمن تصفيات قارية ستكون عقب الانتهاء من الألعاب الخليجية، وأن النظام الجديد في التصفيات الآسيوية مختلف عما كان عليه النظام السابق، وأن السلة الإماراتية ترغب في العودة للمنافسات الآسيوية بشكل جيد.

وأضاف: حتى الآن لن تكون هناك مباريات ودية، والاعتماد على التدريبات اليومية، وهدفنا خلال هذه الفترة الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني وفني، خاصة وأننا نتوقع منافسة قوية في الألعاب الخليجية.