السيتي يتحفز في مواجهة نيوكاسل وليفربول يتحدى توتنهام

لندن (أ ف ب)

لا وقت أمام مانشستر سيتي للتفكير في صدمة الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا، كي لا ينتهي به المطاف من دون أي لقب هذا الموسم.

بعد أن كان يبحث عن ثنائية محلية-قارية، يدرك متصدر الدوري الإنجليزي أن أي خطوة ناقصة أمام ضيفه نيوكاسل في المرحلة 36 الأحد، ستمنح الأفضلية لمنافسه المتربص ليفربول الذي يستقبل توتنهام السبت في مباراة صعبة.

يحاول رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا استيعاب كيف أهدروا تقدمهم بهدفين في مجموع المباراتين حتى الدقيقة الأخيرة من إياب الدور نصف النهائي ضد ريال مدريد، قبل أن يسجل بطل إسبانيا هدفين في غضون دقيقة ويفرض شوطين إضافيين، ثم يحسم المباراة 3-1 والمواجهة 6-5، حارمًا سيتي من بلوغ النهائي الثاني تواليًا ويؤجل حلمه بالتتويج القاري للمرة الأولى في تاريخه.

محليًا، يتقدم سيتي بفارق نقطة عن ليفربول، إلا أنه سيجد نفسه للأسبوع الثاني تواليًا تحت ضغط خوض مباراته بعد "الريدز" واللحاق به مجددًا في حال فوز ليفربول على ضيفه توتنهام السبت قبل أن يستقبل سيتي فريق نيوكاسل الأحد.

وكان سيتي يلهث وراء ثلاثية قبل أن يقصيه ليفربول من نصف نهائي كأس إنجلترا الشهر الماضي على ملعب "ويمبلي"، ليجد الآن نفسه أمام إمكانية تحقيق لقب واحد.

وستكون الفرصة سانحة أمام فريق المدرب الألماني يورجن كلوب لوضع المزيد من الضغط على "سيتيزن"، رغم أن مهمته لن تكون سهلة أمام توتنهام الذي يبحث عن ثلاث نقاط مهمة في صراعه لخطف مراكز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا إذ يتخلف بنقطتين عن أرسنال الرابع.

سقط نيوكاسل 1-صفر أمام ليفربول الأسبوع الماضي، ولكن الخسارة جاءت بعد أربعة انتصارات تواليًا للفريق الذي بات الآن في منتصف الترتيب، بعد بداية موسم كارثية قبل الاستحواذ السعودي وصفقات سوق الانتقالات الشتوية.

يدرك سيتي أن حسابيًا الأمور بين يديه، يتحتم عليه الفوز في مبارياته الأربع المتبقية، من دون النظر إلى النتائج الأخرى ليتوج بطلا لإنجلترا للمرة الرابعة في خمسة مواسم.

يؤمن جوارديولا أن لاعبيه سيكونون قادرين على النهوض مجددًا وأن ليس لديه هامش للخطأ. قال بعد الخسارة في مدريد: نحن بحاجة إلى الوقت الآن، يوم أو يومان ولكن سننهض.

على عكس منافسه، يدخل ليفربول إلى مباراته السبت منتشيًا من تأهله المثير إلى نهائي الأبطال، بعد أن أحبط عودة ممكنة لفياريال إثر تأخره 2-صفر في الشوط الأول في إسبانيا، قبل أن ينتفض في الثاني ويسجل ثلاثة أهداف ويتأهل 5-2 في مجموع المباراتين.

وبعد أن تحققت أمنية المصري محمد صلاح برغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي في إعادة للمباراة القمة في 2018، التي تعرض فيها لإصابة بكتفه عندما أسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضًا، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3، سيأمل في البقاء على المسار الصحيح للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في الـ"برميرليغ".

يتصدر صلاح ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفًا، إلا أنه يتقدم بثلاثة أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج-مين لاعب توتنهام، وأربع عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وبعد بداية نارية للموسم، اكتفى "الفرعون" بهدفين فقط في الدوري منذ منتصف مارس. في الفترة ذاتها، أحرز سون ثمانية أهداف، بما فيها هاتريك ضد أستون فيلا وهدفان ضد ليستر سيتي.

ويأمل رونالدو إنهاء موسمه المحبط مع مانشستر يونايتد وسط غموض بشأن مستقبله في الصيف، بأفضل طريقة ممكنة رغم أن المهمة تبدو صعبة بالنسبة له، إذ يتبقى ليونايتد مباراتان، أولها ضد المضيف برايتون السبت، مقابل أربع لكل من صلاح وسون اللذين سيتواجهان وجهًا لوجه السبت.

ويأمل تشيلسي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته ضد إيفرتون في المرحلة الماضية تلت تعادله مع يونايتد، وتعزيز مركزه الثالث في ظل ابتعاده فقط بثلاث نقاط عن أرسنال، وذلك عندما يستقبل ولفرهامبون السبت.

وفي صراع تفادي الهبوط، وفي حين يبدو واتفورد في طريقه للانضمام إلى نوريتش والعودة إلى مصاف "تشامبيونشيب"، تحتدم المعركة بين ليدز يونايتد وايفرتون وبيرنلي لعدم اللحاق بهما.

يحتل "توفيز" المركز الثامن عشر متخلفًا بنقطتين عن منافسَيه، إلا أن في جعبته مباراة مؤجلة ويحل على ليستر سيتي في مباراة صعبة بعد نشوة الانتصار على تشيلسي الأسبوع الماضي.

أما ليدز فتبدو مهمته أصعب عندما يسافر الى لندن لمواجهة أرسنال فيما يستضيف بيرنلي فريق أستون فيلا.