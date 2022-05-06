رعب في آينتراخت والسبب هينتيرجير

فرانكفورت (د ب أ)

تسري حالة من القلق لدى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، بشأن إمكانية فقدان جهود نجم دفاع الفريق مارتين هينتيرجير في المرحلة الأخيرة من الموسم، التي تشهد لقاء الفريق مع جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، في نهائي الدوري الأوروبي المقرر في 18 مايو.

وجاء ذلك بعد أن تعرض اللاعب للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالفوز على وستهام الإنجليزي 1 /صفر، مساء أمس الخميس في إياب الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي.

وكان هينتيرجير «29 عاماً» قد غاب عن تدريبات الفريق قبل أيام بسبب الإصابة، لكنه تعافى وعاد للمشاركة في مباراة أمس، قبل أن يخرج مصاباً في الفخذ خلال الشوط الأول.

وقال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت: كان أمراً مؤلماً للغاية أن يجرى تبديله في هذا الوقت المبكر من المباراة.

ولم يجر تشخيص حالة الإصابة على الفور كما لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركة هينتيرجير في المباراتين المتبقيتين لآينتراخت في الدوري الألماني «بوندسليجا»، والمقررتين أمام بروسيا مونشنجلادباخ، بعد غد الأحد، وماينز بعدها بأسبوع.