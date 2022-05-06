أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى 2025

لندن (أ ف ب)

جدّد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا عقده مع أرسنال حتى العام 2025، وفق ما أعلن النادي الإنجليزي الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتولى صاحب الـ40 عامًا الإشراف على الفريق اللندني في ديسمبر 2019، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري الذي أقيل بسبب تردي النتائج.

ويطمح أرتيتا لإعادة أرسنال إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب خمسة مواسم، إذ يحتل الفريق المركز الرابع قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن الإسباني قوله بعد تجديد عقده: أنا متحمس وممتن وسعيد جدًا اليوم، مضيفًا: نريد أن نرتقي بالنادي إلى مستوى أعلى والتنافس حقًا مع الفرق الكبرى. من أجل القيام بذلك يجب أن نلعب في دوري الأبطال.

وتابع لاعب المدفعجية السابق: يجب أن نكون قادرين على تطوير الفريق، تحسين لاعبينا، تحسين جميع الأقسام، التواصل أكثر مع جماهيرنا، تحسين الأجواء في ملعب الإمارات، أن نضم أفضل المواهب وأفضل الأشخاص لقيادة هذا المشروع إلى هذا المستوى".

ويبتعد أرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام الخامس ولديهما مباراة مؤجلة بينهما الخميس المقبل، ويستقبل الأحد فريق ليدز يونايتد الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري الممتاز، قبل أن يحل على نيوكاسل ويختتم موسمه على أرضه ضد إيفرتون الذي دافع عن ألوانه أرتيتا عندما كان لاعبًا.