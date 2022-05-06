لايبزيج لاستعادة التوازن ومحو الخيبة القارية

برلين (أ ف ب)

يسعى لايبزيج إلى استعادة توازنه ومحو خيبة خروجه المخيب من الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، عندما يستضيف أوجسبورج الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما راهن على مواصلة مشواره القاري للظفر بأول لقب في تاريخه وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وجد لايبزيج نفسه خارج المسابقة القارية الثانية بخسارته أمام مضيفه رينجرز الإسكتلندي 1-3 في إياب نصف النهائي بعدما كان فاز 1-صفر ذهاباً.

ودفع لايبزيج ثمن إخفاقه القاري محلياً أقله حتى المرحلة الثانية والثلاثين، لأنه خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري «أمام يونيون برلين ومونشنجلادباخ» عشية مباراتيه في "يوروبا ليج" عندما أراح أبرز عناصره الأساسية، فتراجع من المركز الثالث إلى الخامس.

خسر لايبزيج مرة واحدة فقط في 19 مباراة بين يناير وأبريل، لكنه خسر ثلاث من آخر أربع مباريات، فبات خارج الأربعة الأوائل الذين يتأهلون مباشرة إلى دوري الأبطال.

صحيح أن لايبزيج، وصيف بطل الموسم الماضي، لا يزال يملك فرصة ترصيع سجله الخالي من الألقاب، كونه يخوض المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية ضد فرايبورج في 21 مايو الجاري، لكنه يطمح إلى استعادة مكانته بين الأربعة الأوائل وضمان تواجده للمرة الرابعة توالياً والخامسة في تاريخه في المسابقة القارية الأم، التي بلغ دور الأربعة فيها موسم 2020-2021.

وسيحاول لايبزيج استغلال عاملي الأرض والجمهور لمعانقة الانتصارات، بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات.

ويحل لايبزيج ضيفاً على أرمينيا بيليفيلد في المرحلة الأخيرة نهاية الأسبوع المقبل، قبل مواجهة فرايبورج في المباراة النهائي لمسابقة الكأس المحلية في 21 مايو الحالي.

كما يطمح لايبزيج في استغلال المواجهة القوية التي تنتظر فرايبورج الذي انتزع منه المركز الرابع في المرحلة الماضية، أمام ضيفه يونيون برلين الصاعد بقوة في الآونة الأخيرة، والذي لا يزال يملك حظوظا لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل كونه يتخلف بفارق أربع نقاط عن فرايبورغ الرابع.

وحقق يونيون برلين أربعة انتصارات في مباريات الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، وينتظره اختبار سهل نسبياً في المرحلة الأخيرة أمام ضيفه بوخوم الثاني عشر، والتي يحل فيها فرايبورج ضيفاً على باير ليفركوزن الثالث.

ويمني باير ليفركوزن النفس بحسم بطاقته في دوري الأبطال عندما يحل ضيفاً على هوفنهايم الثامن.

ويدرك ليفركوزن جيداً أن أي تعثر قد يكلفه التواجد في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل، خصوصاً وانه سيستضيف فرايبورج في المرحلة الأخيرة في اختبار لا يخلو من صعوبة.

ويأمل كولن السادس في مواصلة انتفاضته في الآونة الأخيرة وتحقيق فوزه الخامس توالياً، للإبقاء على آماله الضئيلة في بطاقة دوري الأبطال، عندما يستضيف فولفسبورجً الثالث عشر السبت.

ويتخلف كولن السادس بفارق ثلاث نقاط فقط عن فرايبورج.

ويملك بايرن ميونيخ المتوج بلقبه العاشر تواليا فرصة تعويض خسارته أمام مضيفه ماينز 1-3 في المرحلة الماضية، وذلك عندما يستضيف الأحد شتوتجارت الذي يصارع من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

ويحتل شتوتجارت المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالثة الدرجة الثانية لتفادي الهبوط.

ويخوض بروسيا دورتموند اختباراً سهلاً السبت أمام مضيفه جرويتر فورث صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية.

ويبدو بروسيا دورتموند مرشحاً فوق العادة لكسب النقاط الثلاث وضمان وصافة البوندسليجا ومصالحة جماهيره بعد خسارتين متتاليتين أمام بايرن ميونيخ وبوخوم.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بوخوم مع أرمينيا بيليفيلد.

ويلعب السبت أيضاً هرتا برلين مع ماينز، والأحد أينتراخت فرانكفورت المنتشي ببلوغه المباراة النهائية لمسابقة "يوروبا ليج" مع بروسيا مونشنجلادباخ.