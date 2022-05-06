الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
شباب الأهلي واتحاد كلباء.. «تصحيح المسار»
شباب الأهلي واتحاد كلباء.. «تصحيح المسار»
6 مايو 2022 13:55

منير رحومة (دبي)


مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء غداً «السبت»، تجمع بين فريقين يعيشان ظروفاً متشابهة في «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب الفترة السلبية الطويلة التي يمر بها كل منهما، حيث لم يتذوق «الفرسان» طعم الانتصارات خلال 5 جولات متتالية، بينما لم يحقق «النمور» إلا فوزاً واحداً خلال آخر 9 مباريات، ويبحث كل منهما عن «تصحيح المسار» في «الأمتار الأخيرة» من الدوري، واستعادة حقيقة إمكانياته، أملاً في إرضاء الجماهير بنهاية مقبولة. 

وبعد خسارة كأس الرابطة، وتوديع الموسم «خالي الوفاض» يسعى أصحاب الأرض لانتزاع فوز معنوي، يعيد الأجواء الإيجابية إلى الفريق، خاصة أن العديد من اللاعبين الشباب ينتظرون فرصتهم للعب والمشاركة لتأكيد إمكاناتهم، وقدرتهم على إفادة الفريق في المستقبل، علماً وأن القائمة تشهد «غربلة» كبيرة نهاية الموسم، في ظل تواضع المستوى والأداء، وتقدم السن بالنسبة لعدد كبير من العناصر الموجودة. 

وبالنسبة لاتحاد كلباء الذي تراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، فإنه يطمح بدوره إلى «صحوة» في المباريات المقبلة، وتحسين مركزه في الترتيب، علماً وأنه أنهى الدوري في المركز الثامن خلال الموسم الماضي. 

وينتظر أن تحفل المباراة بالإثارة والندية، بسبب أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث للفريقين، بالإضافة إلى الإثارة الكبيرة التي يرافق مباريات الفريقين ورغبة «النمور» في إنهاء عقدة «الفرسان» التي تطارده في «عهد الاحتراف».

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©