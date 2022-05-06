شباب الأهلي واتحاد كلباء.. «تصحيح المسار»

منير رحومة (دبي)



مباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء غداً «السبت»، تجمع بين فريقين يعيشان ظروفاً متشابهة في «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب الفترة السلبية الطويلة التي يمر بها كل منهما، حيث لم يتذوق «الفرسان» طعم الانتصارات خلال 5 جولات متتالية، بينما لم يحقق «النمور» إلا فوزاً واحداً خلال آخر 9 مباريات، ويبحث كل منهما عن «تصحيح المسار» في «الأمتار الأخيرة» من الدوري، واستعادة حقيقة إمكانياته، أملاً في إرضاء الجماهير بنهاية مقبولة.

وبعد خسارة كأس الرابطة، وتوديع الموسم «خالي الوفاض» يسعى أصحاب الأرض لانتزاع فوز معنوي، يعيد الأجواء الإيجابية إلى الفريق، خاصة أن العديد من اللاعبين الشباب ينتظرون فرصتهم للعب والمشاركة لتأكيد إمكاناتهم، وقدرتهم على إفادة الفريق في المستقبل، علماً وأن القائمة تشهد «غربلة» كبيرة نهاية الموسم، في ظل تواضع المستوى والأداء، وتقدم السن بالنسبة لعدد كبير من العناصر الموجودة.

وبالنسبة لاتحاد كلباء الذي تراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، فإنه يطمح بدوره إلى «صحوة» في المباريات المقبلة، وتحسين مركزه في الترتيب، علماً وأنه أنهى الدوري في المركز الثامن خلال الموسم الماضي.

وينتظر أن تحفل المباراة بالإثارة والندية، بسبب أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث للفريقين، بالإضافة إلى الإثارة الكبيرة التي يرافق مباريات الفريقين ورغبة «النمور» في إنهاء عقدة «الفرسان» التي تطارده في «عهد الاحتراف».