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الرياضي
الظفرة والعين.. «الصيد الثمين»
الظفرة والعين.. «الصيد الثمين»
6 مايو 2022 13:52

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


تكتسب مباراة الظفرة والعين المقررة غداً «السبت» أهمية خاصة للفريقين، خاصة نقاطها التي تعد بمثابة «الصيد الثمين»، رغم تباين موقفهما في جدول ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يحتل «الفارس» المركز 12 وله 18 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن العروبة صاحب المركز 13، فيما يتربع «الزعيم» على القمة بـ 52 نقطة.
يعيش الظفرة في الفترة الأخيرة وضعاً مختلفاً، بعد صدمة التغيير الفني، وتولى المغربي بدر الإدريسي مهمة تدريب الفريق، ونجح «الفارس» في حصد 7 نقاط من 4 مباريات، وخسر الجولة الماضية أمام «العنابي» بصعوبة بالغة، وفي الثواني الأخيرة، بعد أداء مقنع خلال الشوطين، ويتطلع إلى إحداث مفاجأة بإيقاف «الزعيم»، ورفع سخونة المنافسة بين «أهل القمة» في الجولات الأربع المتبقية من البطولة، بجانب تأمين بقائه في «المحترفين» بالوصول إلى «النقطة 21».
وفي المقابل، فإن «البنفسج» المتوج بكأس رابطة المحترفين منذ 3 أيام فقط، يدخل المباراة وهو يتحدى الإرهاق بخوضه المواجهة الثالثة خلال أسبوع، ويتسلح بخبرة لاعبيه، وقدراتهم العالية، لقيادته إلى مواصلة «التغريد» بفارق مريح من النقاط في صدارة الترتيب، لكن «الزعيم» يدرك جيداً صعوبة المهمة أمام «الفارس»، خاصة أن المباراة على ملعب الأخير.
ومع أن كفة العين هي الأرجح، وباكتساح في المواجهات التاريخية بين الفريقين، إلا أن الظفرة أصبح نداً قوياً، واستطاع أن ينتزع 3 انتصارات في آخر 5 مباريات جمعتهما في الدوري، مقابل انتصارين للعين، لذلك فإن المواجهة ستكون قوية بين الطرفين اللذين يرفعان شعار الفوز فقط.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
العين
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