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الرياضي
طرفا نهائي «كأس الرابطة» يظهران في ختام «الجولة 22»
طرفا نهائي «كأس الرابطة» يظهران في ختام «الجولة 22»
6 مايو 2022 12:51

 
معتصم عبدالله (دبي)


يسدل طرفا نهائي «كأس رابطة المحترفين» الذي جمع العين وشباب الأهلي، وانتهى بتتويج «الزعيم» بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، الستار على الجولة 22 لـ «دوري أدنوك للمحترفين» بمباراتي الغد «السبت»، حيث يحل العين «المتصدر» ضيفاً على الظفرة «الثاني عشر»، ويستقبل شباب الأهلي «السادس» ضيفه اتحاد كلباء «العاشر».
وتبدو الفرصة مواتية أمام «الزعيم» المتصدر برصيد 52 نقطة، والمنتشي بلقب «كأس رابطة المحترفين»، لقطع خطوة جديدة، في مشوار الفوز بلقب الدوري، والاحتفاظ بفارق النقاط عن منافسيه، وتحمل المواجهة المرتقبة كل عوامل الإثارة، رغم فارق الترتيب، بعدما غابت نتيجة التعادل، في آخر 11 مواجهة على التوالي بين الفريقين، بفوز العين في 9 مباريات مقابل مرتين للظفرة.
وعلى استاد راشد يتطلع «الفرسان» إلى غسل أحزان فقدان لقب «كأس الرابطة» على حساب ضيفه «النمور»، وتشير أرقام مواجهات الفريقين إلى عدم خسارة شباب الأهلي في كل المواجهات الـ 13 السابقة أمام اتحاد كلباء بالفوز 8 مرات والتعادل 5 مرات.

 

السبت


الظفرة - العين 18:00
شباب الأهلي - اتحاد كلباء 20:45

دوري أدنوك للمحترفين
كأس رابطة المحترفين
الظفرة
العين
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
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