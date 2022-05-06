كايو يحتفل بـ «الباكورة» بعد «السبع العجاف»



معتصم عبدالله (دبي)



بدت فرحة كايو كانيدو مهاجم العين بلقب «كأس رابطة المحترفين» لموسم 2021- 2022، بعد الفوز في النهائي على شباب الأهلي 5-4 بركلات الترجيح، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، مختلفة عن جميع نجوم «الزعيم»، حيث يعد اللقب هو الأول في مشوار كايو في المسابقات المحلية، في موسمه الثامن مع الوصل والعين على التوالي.

وأنهى كايو بفضل الفوز بلقب «كأس الرابطة»، في مباراة النهائي التي شهدت تسجيله هدف فريقه الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 75، صيام 7 سنوات عجاف عن معانقة الألقاب، من بينها 5 مواسم مع فريقه السابق الوصل، من 2014- 2015، وحتى نهاية موسم 2018- 2019، قبل أن يجرب ذات الشعور في موسمين على التوالي مع فريقه الحالي العين 2019- 2020 «الملغي»، و2020- 2021.

وكسر كايو بفضل اللقب الأول في مشواره حاجز «النحس» الذي لازم مسيرته في الملاعب المحلية، حيث كان المهاجم «31 عاماً» قريباً من التتويج بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في نهائيين على التوالي مع فريقه السابق الوصل موسم 2017- 2018، حيث خسر اللقب الأول أمام العين 1-2، والثاني في مواجهة الوحدة بالنتيجة ذاتها.

وخاض كايو خلال مواسمه الثمانية في ملاعبنا المحلية 220 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 118 هدفاً، من بينها 159 مباراة في دوري المحترفين، أحرز خلالها 81 هدفاً، مقابل 45 مباراة في كأس الرابطة، سجل خلالها 21 هدفاً، إضافة إلى 15 مباراة في المسابقة الأغلى كأس رئيس الدولة.

وعلق كايو على فرحته الخاصة بالفوز بلقب كأس الرابطة «تمكنت أخيراً وفي موسمي الثامن من التتويج بأول ألقابي على الإطلاق، وأعتقد أن الفوز بكأس الرابطة يمثل دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين من أجل الاستمرار بشكل أقوى في الدوري بهدف حصد اللقب الثاني في الموسم.