«ديربي كنتاكي» يدشن ««النسخة 148»

محمد حسن (دبي)



تتجه الأنظار غداً «السبت» لمتابعة أحداث «النسخة 148» من «ديربي كنتاكي» لسباق الخيول وجوائزه 3 ملايين دولار، ويحظى باهتمام عالمي لافت، حيث يعد من بين السباقات الأقدم في العالم، والأعرق في أميركا، وله تقاليده العريقة الراسخة على مدار تاريخه الطويل، ويتوقع أن يحظى السباق بحضور جماهيري يتجاوز 150 ألفاً.

يعد المهر «زاندون» المرشح الأول لبطولة «ديربي كنتاكي 148»، في تشرشل داونز، والتي تستضيف السباق البارز بكامل طاقتها للمرة الأولى منذ عام 2019.

وتم تنصيب «زاندون» لجيف درون، الذي يدربه تشاد براون، بنسبة 3 إلى 1، وينطلق من البوابة العاشرة من بين 20 خيلًا في السباق الذي تبلغ جائزته 3 ملايين دولار للخيول في سن 3 سنوات، وانتقل المهر إلى المركز الأول في «ديربي» النقاط متقدماً على «ابسنتر»، بعد الفوز المباشر الشهر الماضي بسباق بلو جراس في كينيلاند في ليكسينجتون.

المتحدي الثاني هو «ابسنتر» لونشيل للخيول المهجنة، بإشراف ستيف اسموسين وقيادة جويل روزاريو، حقق 4 انتصارات من إجمالي 6 مشاركات، متضمنة سباق ديربي لويزيانا، وهو مرشح بنسبة 7 إلى 2.

وبدأ «ديربي كنتاكي» في عام 1875، ويدخل نسخته الـ148 اليوم، وهو ليس فقط الأعرق في الولايات المتحدة، بل هو من أكبر وأهم السباقات، وهو من الفئة الأولى لسباقات الخيل المهجنة الأصلية، ويخص فئة الخيول التي يبلغ عمرها 3 أعوام، ويشارك في السباق أغلى خيول العالم وأكثرها جودة.

ويعد السباق المرحلة الأولى «لسباق التاج الثلاثي»، وهي سباق ديربي كنتاكي أول سباق في الجنوب الأميركي وبدأ عام 1875، ثم الجولة الثانية بسباق بريكنيس ستيكس، والجولة الثالثة بسباق بيلمونت ستيكس.

وتشهد السباقات المصاحبة لحفل ديربي كنتاكي، مشاركة جوادا جودلفين «بريفلانس» و«سانتين» اللذين يسعيان لتعزيز مستواهما الرائع حتى الآن هذا العام، بالفوز على مستوى الفئة الأولى.

وتراجع «بريفلانس» بإشراف بريندان والش، إلى المركز الثامن في سباق بات داي مايل للفئة الثانية في نفس الحفل قبل 12 شهراً، غير أن ابن «مداليا دورو» يعود إلى سباق السبعة فيرلونج شيرشل داونز ستيكس للفئة الأول على خلفية تحقيقه فوزين مقنعين.

ويعود الجواد «سانتين» الذي يدربه بريندان والش أيضاً إلى مستوى الفئة الأولى للمنافسة في سباق تيرف كلاسيك للفئة الأولى، بعد أن خسر بفارق رقبة في آخر مشاركة له في عمر الثلاث سنوات بسباق هوليوود ديربي في دلمار خلال نوفمبر.