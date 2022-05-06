تأجيل دورة الألعاب الآسيوية



بكين (أ ف ب)

تأجلت دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2022» المقررة بالصين في سبتمبر المقبل حتى تاريخ غير محدد، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني، في وقت تكافح البلاد ارتفاع عدد الإصابات بـ «كوفيد-19».

ولم يُكشف عن السبب لتأجيل «آسياد 2022»، ولكن الإعلان يأتي تزامنًا مع مكافحة الصين موجة جديدة من الإصابات في «كوفيد-19»، وتشهد بعض مدنها إغلاقاً تاماً.

وذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونيّة الرسميّة على موقع «ويبو» الموازي لـ «تويتر» في البلاد «أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أن الدورة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في هانجتشو، بين 10 و25 سبتمبر 2022، ستؤجل.

وأضافت أن الموعد الجديد للحدث القاري سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وكشفت اللجنة المنظمة لآسياد 2022 في وقت سابق من الشهر الحالي أنه تم انتهاء العمل بجميع المنشآت الـ56 المخصصة للألعاب الآسيوية والألعاب الآسيوية البارالمبية، ووعدت بنشر خطة للتعامل مع تفشي «كوفيد-19» مُستَلهَمة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.