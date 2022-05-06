كأس الوثبة في ضيافة داكس برعاية المهرجان العالمي



أبوظبي (الاتحاد)



تتنافس 9 خيول في سباق كأس الوثبة ستاليونز- بري أيشا، غداً «السبت» بمضمار داكس الفرنسي، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين على الساحة المحلية، وفي معظم دول العالم.

ويقام السباق لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي، وتشارك فيه نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 14 ألف يورو.

وينافس على اللقب «جود الشام» للشقب رينسج، بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري، و«زارا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة اليخاندرو كورتيز، و«اتش السابق» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سباستيان مارتينو.

وينافس أيضاً «اكيف دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بقيادة انطوين ويرل، و«الحفار» للشقب ريسنج، بقيادة جاري سانشيز، وكلاهما بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، و«نسال الشام» لندا موصلي بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوري فولارد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.