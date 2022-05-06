عمومية «عربي الدراجات» في القاهرة



رضا سليم (دبي)



تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات في القاهرة غداً «السبت»، على هامش كأس العرب للمضمار، وتشهد الاجتماعات انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة الجديدة التي تستمر حتى 2024.

ويترشح على مقعد رئيس الاتحاد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئيس الحالي ونائل العوضي رئيس النادي الكويتي للدراجات، فيما حسمت «التزكية» مقعدي نائب الرئيس، لكل من الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري، وعبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي.

ويترشح للعضوية سيف الرشيدي رئيس الاتحاد العُماني وخالد كوكش رئيس الاتحاد السوري وخلف الحشوش رئيس الاتحاد الأردني، ومحمود عزيز رئيس الاتحاد العراقي، ومحمد كاتم نائب رئيس الجامعة المغربية، ونوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية، وفوزي لوصيف الأمين العام للاتحاد الجزائري، ومحمد العيدروس رئيس الاتحاد اليمني، ونور الدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي وفاتشيه زادوريان رئيس الاتحاد اللبناني، حيث يتم اختيار 6 أعضاء من المرشحين، بالإضافة إلى المرشح لشغل مقعد الاتحاد الفلسطيني، محمد سعيد تمراز نائب رئيس الاتحاد.

ويحظى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي بتأييد كبير في رئاسة الاتحاد العربي منذ عام 1997، ونجح خلال السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية للعبة على المستوى العربي، من خلال ربط الدراجة العربية بالقاري والدولي، كما نقل المقر إلى الإمارات عام 2003، وتعيين أمين عام من دولة المقر، إضافة إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي بالاعتراف بالاتحاد العربي اتحاداً شرعياً ينظم أنشطة الدراجات الهوائية في البلدان الناطقة بالعربية، ووفق مبادئ وقواعد وأنظمة الاتحاد العربي للدراجات في صيف 2018.

ويركز الشيخ فيصل بن حميد في برنامجه المقبل على دعم الاتحادات الوطنية من خلال جلب من عدد من الشراكات وعقود التسويق التي بدأ بالفعل في حصرها والتمهيد للتعامل معها، دون الاستغناء عن دعم حكومة دولة المقر التي لم تدخر جهداً في دعم الاتحاد طوال فترة تواجده على أرض الإمارات.

ويتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تطوير مركز الدراجة العربية وتوسيع برامجه ودوراته وتنويعها وتكوين مجلس علمي له، والبدء في وضع خطة قصيرة المدى لرفع مستواه من مركز تدريبي إلى أكاديمي وتشكيل فريق عربي قاري للمشاركة في الطوافات والبطولات ذات الصلة وإطلاق أول طواف عربي ليضاف إلى أجندة الاتحاد العربي الزاخرة في البطولات والمسابقات.