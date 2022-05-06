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الرياضي
«العميد» بطل «الديربي» بـ «المزدوجة الرابعة»!
«العميد» بطل «الديربي» بـ «المزدوجة الرابعة»!
6 مايو 2022 11:08

مراد المصري (دبي)


جاء فوز النصر في «ديربي بر دبي» أمام جاره الوصل 3-2، في افتتاح «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مصحوباً بـ «وجبة دسمة» من حيث الإثارة والمشاهد التي حفل بها اللقاء التاريخي المتجدد، والذي أقيم وسط أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
والمشهد الأول يكمن في أن «العميد» أكد تفوقه على «الإمبراطور» هذا الموسم، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدوري خلال «الاحتراف»، وذلك للمرة الرابعة بعد 2010-2011 «ذهاباً 3-2 وإياباً 1- صفر»، و2013 - 2014 «ذهاباً 6-1 وإياباً 2-1»، و2018-2019 «ذهاباً 3-1 وإياباً 4-2»، والموسم الحالي بعد فوزه ذهاباً 2-1 وإياباً 3-2.
ويتجسد المشهد الثاني في ظهور أسماء هجومية، من شأنها أن تمنح رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني بوادر إيجابية، قبل خوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم، بعد عودة تيجالي إلى التسجيل للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، بعد معاناته من الإصابات، ومواصلة تألق علي صالح الذي سجل «ثنائية» منها أسرع هدف في تاريخ «الديربي»، خلال عصر الاحتراف، بعد مرور 33 ثانية فقط.
وجاء المشهد الثالث في تألق ضياء السبع الذي صنع جميع أهداف النصر الثلاثة، وتصدر قائمة صانعي الأهداف هذا الموسم بالدوري بـ 9 تمريرات حاسمة، إلا أن اللاعب مثل حال «الأزرق» بكتابة سطر وترك آخر، يضاف إلى ذلك عودة مهدي عبيد لاعب النصر إلى جاهزيته التي افتقدها طويلاً هذا الموسم جراء الإصابة، قبل أن يفرض نفسه وسجل هدف فريقه الثالث.

والمشهد الخامس، في مواصلة إهدار الوصل للنقاط بعد تقدمه في النتيجة، حيث كان السباق إلى التسجيل، حيث ارتفع عدد النقاط المهدرة بعد تقدمه في النتيجة إلى 17 نقطة، ليكون أكثر فريق في المسابقة، مما يضع المدرب البرازيلي أودير هيلمان في أزمة ثقة مجدداً أمام جماهير الفريق.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوصل
علي صالح
تيجالي
رودولفو أروابارينا
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