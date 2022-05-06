كالديرون «7 من 27» مع «النسور»!



فيصل النقبي (خورفكان)



جاءت حصيلة الأرجنتيني كالديرون مدرب خورفكان بعيدة عن طموحات جماهير «النسور»، بعدما جمع 7 نقاط فقط من 9 مباريات، وهو عدد قليل مقارنة مع البرازيلي زاناردي الذي أقيل من قيادة الفريق قبل نهاية الدور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وبلغ حصاده وقتها 15 نقطة في 11 مباراة.

وخسر خورفكان مع كالديرون 6 لقاءات، أمام العين والوصل والوحدة والإمارات والظفرة وعجمان، وتعادل مع العروبة، فيما تفوق على النصر وبني ياس.

والمفارقة أن زاناردي قاد «النسور» إلى نتائج أفضل المنافسين المباشرين، بالفوز على عجمان والإمارات والظفرة والعروبة، وجمع الفريق 12 نقطة، فيما لم يحصل كالديرون إلا على نقطة «يتيمة» من أصل 12 نقطة أمام الفرق ذاتها!

ويرتبط كالديرون بعقد مع خورفكان إلى نهاية الموسم، وربما تعقد الإدارة اجتماعاً مهماً خلال أيام لبحث مستقبل المدرب مع «النسور» خلال الموسم المقبل.