والدة مبابي تفتح «باب الجدل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نفت فايزة العماري والدة الفرنسي كيليان مبابي بصفة قاطعة، وجود أي اتفاق بين اللاعب وباريس سان جيرمان، وقالت إن النبأ الذي نشرته صحيفة «لوباريزيان» بشأن استعداد نجلها لتمديد عقده مع النادي الباريسي ليس له أساس من الصحة.

وأضافت في «تغريدة» عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: لا يوجد أي اتفاق مبدئي بين نجلها وناديه أو أي نادٍ آخر، مشيرة إلى أن المباحثات حول مستقبل مبابى مستمرة في «جو» من الهدوء والصفاء الذهني، حتى يمكنه أن يصل إلى الاختيار الأفضل، في إطار من الاحترام لجميع الأطراف المعنية.

وفي سياق متصل، ساد نوع من الغموض واللبس عقب تصريح أدلت به والدة مبابي لصحيفة ماركا الإسبانية، وقالت فيه إن ريال مدريد لا يزال هو الاختيار رقم واحد للاعب.

وسارعت الصحيفة بنشره في صفحتها الأولى بعددها الصادر صباح أمس، بينما تحدثت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن معنى آخر مختلف قليلاً عن ما قالته «ماركا»، إذ قالت بعد اتصالها بأسرة اللاعب، إن كلام والدة مبابى لم تنقله «ماركا» على وجه الدقة، وأنها قالت: في تاريخ معين، كان نجلها على أعتاب الرحيل أكثر من البقاء.

يذكر أن صحيفة «لوباريزيان» ذكرت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان حصل على موافقة اللاعب على البقاء لموسمين، مع خيار بموسم ثالث إضافي، على أن يتقاضى راتباً سنوياً قدره 50 مليون يورو، ومكافأة توقيع 100 مليون يورو، وإن كان العقد لم يوقع بعد بينهما حتى الآن.

ومن جانبها، أكدت بعض المصادر الصحفية الفرنسية، أن مبابى لن يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله، إلا بعد آخر مباراة في الدوري الفرنسي «ليج آن» يوم 21 مايو الجاري.