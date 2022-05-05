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الرياضي
مزاد على قمصان نهائي «كأس الرابطة»
مزاد على قمصان نهائي «كأس الرابطة»
6 مايو 2022 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات مزاد على عدد من قمصان لاعبي العين وشباب الأهلي، التي ارتدوها في نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي جمع الفريقين على استاد محمد بن زايد.
تنظم المزاد إحدى الشركات العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين.
وسيكون المزاد مفتوحاً طوال 10 أيام أمام الجماهير الراغبة في اقتناء قمصان «طرفي النهائي» الذي شهد تتويج «الزعيم» باللقب الثاني في تاريخه، بعد مباراة مثيرة أمام «الفرسان»، حُسمت بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

كأس الرابطة
كأس رابطة المحترفين
العين
شباب الأهلي
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