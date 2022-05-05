إسبانيا تجهز منتخب الدراجات لـ «الخليجية»

دبي (الاتحاد)

غادر منتخب الدراجات للكبار بقيادة الدراج يوسف ميرزا، إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد قبل الاشتراك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها الكويت من 13 إلى 31 مايو الجاري، وتقام مسابقات اللعبة في الدورة من 19 إلى 24 من الشهر نفسه.

ويضم المعسكر الخارجي يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف معيوف، وليد النقبي، وأدى المنتخب تدريبه الأخير بإمارة الشارقة قبل السفر، حيث حرص رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام ياسر الدوخي، على الاجتماع باللاعبين قبل السفر وذلك في مقر اتحاد الدراجات بالشارقة، قبل التوجه إلى المطار.

وأكد بوعصيبة، أن الاتحاد حرص على توفير كل سبل الدعم للمنتخب، وذلك من أجل المنافسة بقوة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، والتي يشارك فيها منتخب الكبار بـ 6 لاعبين بقيادة قائد المنتخب يوسف ميرزا، وطالب بوعصيبة اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات، مشيراً إلى ثقته الكبيرة بهم، من أجل رفع علم الدولة في البطولة الخليجية من جديد.

ومن جانبه توجه يوسف ميرزا، بالشكر إلى مجلس إدارة اتحاد اللعبة على اهتمامهم بإعداد المنتخب بأفضل شكل ممكن، والتواصل باستمرار مع لاعبي المنتخب، والحرص على توفير كل سبل الدعم لهم.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر المنتخب، حتى موعد السفر إلى الكويت للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية، حيث تعود البعثة إلى الدولة وتغادر في نفس اليوم مع البعثة الرسمية للإمارات للمشاركة في البطولة.