نادال يستلهم همة الريال

مدريد (رويترز)

أنقذ الإسباني رفائيل نادال أربع نقاط لحسم المباراة، ليهزم البلجيكي ديفيد جوفين 6-3 و5-7 و7-6 في مباراة مثيرة، ليتقدم لدور الثمانية في مدريد المفتوحة للتنس.

ومثلما انتفض ريال مدريد ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن كاد أن يودع البطولة أمام مانشستر سيتي، استلهم نادال البالغ عمره 35 عاماً هذا الإنجاز الكبير، ليحقق الانتصار رقم 1050 له في مسيرته.

وارتكب نادال المصنف الثالث أخطاء سهلة بشكل غريب على اللاعب الإسباني، ليسمح لجوفين بكسر إرساله أولا ليتقدم 3-2 في المجموعة الأولى، لكن نادال رد سريعاً بكسر إرسال منافسه مرتين ليرسل لحسم المجموعة ويفوز بها بضربة أمامية.

وزادت ثقة نادال في نفسه في المجموعة الثانية ليمطر منافسه بضربات متنوعة في أرجاء الملعب، وبدا أن جوفين لا حول له ولا قوة وكان ينظر إلى السماء كثيراً بحثاً عن حلول.

لكن اللاعب البلجيكي المخضرم بدأ يستعيد عافيته ليعدل تأخره بنتيجة 3-5، بعد أن كسر إرسال نادال مرتين ليفوز بالمجموعة الثانية ويدفع المباراة لمجموعة ثالثة.

وكان نادال يخوض مباراته الثانية فقط بعد عودته من إصابة في الضلوع، وبدا أنه يفتقد كامل لياقته بعد أن أنقذ جوفين نقطتين لحسم المباراة في المجموعة الثانية، وسط دهشة الجماهير الإسبانية في ملعب مانولو سانتانا.

واحتدم القتال بين الجانبين في المجموعة الثالثة حتى وصلت إلى شوط فاصل وعدل جوفين تأخره 4-1، وكاد أن يحقق النصر قبل أن يتفوق نادال بعد أكثر قليلاً من ثلاث ساعات من اللعب. وسيلتقي نادال في المباراة المقبلة مع مواطنه كارلوس ألكاراز أو البريطاني كاميرون نوري.

وفي وقت سابق اليوم صعد ألكسندر زفيريف حامل اللقب إلى دور الثمانية بعد انسحاب منافسه لورينتسو موسيتي، بسبب إصابة في الفخذ بعد تأخره 6-3 و1-صفر. وطلب اللاعب الإيطالي وقتا للعلاج بين المجموعتين لكنه لم يستطع مواصلة اللعب.

وتفوق أندريه روبليف المصنف السادس على البريطاني دان إيفانز 7-6 و7-5، بعد أن تعافى من بداية بطيئة وسيلتقي اللاعب الروسي مع ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع، الذي تغلب على جريجور ديميتروف 6-3 و6-4.

وحصل نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على راحة لمدة يوم بعد انسحاب منافسه في دور الستة عشر آندي موراي بسبب المرض.

وسيلتقي اللاعب الصربي في الدور المقبل مع هربرت هوركاتش الذي فاز على دوسلان لايوفيتش 7-5 و6-3.