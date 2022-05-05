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الرياضي
«النصر» لـ «العميد» في «ديربي بر دبي»
«النصر» لـ «العميد» في «ديربي بر دبي»
5 مايو 2022 23:08

مراد المصري (دبي)
قلب النصر تأخره إلى فوز 3-2 على الوصل، في لقاء «ديربي بر دبي» الذي أقيم مساء اليوم على استاد آل مكتوم، في افتتاح «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العميد» رصيده إلى «29 نقطة» في المركز السابع، يليه «الإمبراطور» بالعدد نفسه من النقاط في المركز الثامن.
تقدم الوصل سريعاً بهدف علي صالح الذي هز شباك النصر، بعد 33 ثانية فقط، وهو أسرع هدف في تاريخ مواجهات «الديربي» في «الاحتراف»، حيث استفاد من تمريرة جيلبرتو سيلفا، لينطلق ويسدد كرة زاحفة عانقت الشباك.
ورد النصر بهدف التعادل عن طريق البرتغالي توزي من تسديدة متقنة منذ «اللمسة الأولى» داخل المنطقة، مستفيداً من عرضية ضياء سبع في الدقيقة 18.
وأكمل النصر «قلب الطاولة» بتسجيل الهدف الثاني برأسية تيجالي، بعد تمريرة عالية من ضياء سبع في الدقيقة 38، وواصل ضياء السبع تألقه بتقديم التمريرة الحاسمة الثالثة، التي سجل منها مهدي عبيد الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وقلص الوصل الفارق بهدف علي صالح، بعد استغلال خطأ دفاعية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ديربي بر دبي
النصر
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
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