ابن ثعلوب: المساندة القوية رجحت كفة «الزعيم»



العين (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بمناسبة تتويج «الزعيم» بكأس رابطة المحترفين، أول ألقاب الفريق في الموسم الحالي، كما هنأ مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، على البطولة، والتي جاءت نتيجة عمل متميز ومتابعة حثيثة قادت الفريق إلى منصة التتويج.

وأشاد ابن ثعلوب، بجهود لاعبي «الزعيم» تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، وروحهم القتالية العالية التي رجحت كفتهم أمام منافس قوي وعنيد، وقال: لا وجود لخاسر في نهائي الكأس، والجميع حصل على التكريم وصعد إلى منصة التتويج.

وامتدح محمد بن ثعلوب، التنظيم الرائع للمباراة النهائية لكأس الرابطة، تحت إشراف رابطة المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وقال: اعتمدت رابطة المحترفين أفضل الأساليب في تنظيم البرامج الاحتفالية التي رافقت المباراة النهائية، قبل وأثناء ولحظة التتويج، إلى جانب شركاء النجاح وحكام المباراة، الأمر الذي لامس النجاح واستحق الإشادة والتقدير.

وقال ابن ثعلوب: جمهور العين رسم أجمل لوحة فنية من على مدرجات استاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة، من خلال الحضور المتميز والتشجيع المثالي للفريق، الأمر الذي منح اللاعبين الدافع المهم لاعتلاء منصة التتويج، مؤكداً أن الجميع يستشعرون المسؤولية تجاه النادي، والوقوف خلف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة، والتي تشهد مراحل حاسمة من المنافسة على لقب بطولة الدوري بداية من مباراة الظفرة غداً.