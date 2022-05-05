42 دولة تتنافس على ألقاب أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو لموسم 2021 - 2022، في صالة جو جيتسو أرينا في أبوظبي والتي تستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة من 42 دولة تتقدمهم الإمارات والبرازيل وكولومبيا.

وتقام الجولة الأخيرة من البطولة على مدى ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات الناشئين التي تنطلق نزالاتها في الساعة 11 صباحاً، ويتواصل الحماس مع منافسات ملكة البساط التي تبدأ الساعة 5 مساء.

ويبدأ اليوم الثاني من البطولة بمنافسات فئة الأساتذة التي تنطلق الساعة 11 صباحاً، وتختتم فعاليات هذا اليوم مع منافسات ملك البساط التي تبدأ الساعة 5 مساء.

وتبدأ منافسات اليوم الثالث والختامي من البطولة الساعة 11 صباحاً، بنزالات فئة المحترفين، وتسبق إجراءات الوزن الرسمية لجميع المشاركين في البطولة بين الساعة 8 و10 صباحاً أيام الجمعة والسبت والأحد.

تحظى البطولة بأهمية بالغة كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، مما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو السنوية. وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى.

ويبرز من الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل لوكاس بينيرو وكايو ألميديا، وتياجو ماسيدو، وأندرسون فيريرا، وبدر الدوسري من البحرين، والأسترالي أنطون مينينكو، والأميركي مانويل أجيلار، والإيطالي فرانشيسكو جيوفاني، والهولندية روز الشاروني.

ومن الأسماء الإماراتية المنافسة بقوة في البطولة، عمر الفضلي في منافسات ملك البساط، وفيصل الكتبي، وعلي مبارك، وعبدالله البلوشي، وحمد الفلاسي، وعلي المنهالي، وناصر البريكي، وعبدالله المرزوقي عن فئة الأساتذة، وزايد الكثيري، وذياب النعيمي، وخالد الشحي، وفراج العولقي، وسالم زايد، وسلطان العويس، ومحمد السويدي، وبلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وميثاء شريم، وبشاير المطروشي، وشريفة النعماني، ووديمة اليافعي، ومها الهنائي عن فئة المحترفين.

تعتبر منافسات ملك وملكة البساط إحدى أهم البطولات المرموقة في الجو جيتسو على مستوى العالم، حيث جرى تخصيصها لمجموعة من اللاعبين واللاعبات الذين تمت دعوتهم للمشاركة في البطولة، وفقاً لإنجازاتهم السابقة في أقوى المنافسات العالمية، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وأبوظبي جراند سلام.

ويشارك في منافسات «ملك البساط» 6 من المصنفين الأوائل في العالم، وهم: البرازيلي ميريان ألفيس حامل ذهبية أبوظبي جراند سلام جولة لندن 2022، وجولة ريو دي جانيرو 2020، ومواطنه رودني جونيور حامل ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2017، وأبوظبي جراند سلام – جولة لندن 2016، والبطل الإماراتي عمر الفضلي صاحب ذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو «حزام بني» 2021، والبرازيلي لوكاس بينيرو حامل ذهبية أبوظبي جراند سلام جولة ميامي 2020، ومواطنه وأليسادرو سودري، حامل ذهبية أبوظبي جراند سلام – ريو دي جانيرو 2019، والأميركي إسحاق دوديرلين بطل منافسات النسخة الرابعة من ملك البساط – طوكيو 2019.

أما على صعيد منافسات «ملكة البساط»، فستشهد مشاركة مجموعة من أبرز النجمات البرازيليات مثل يارا ناسيمينتو، وثاليتا سيلفا، وجوليا بوشير، وإنجريد سوزا، ورفاييلا بيرتولوت، وريبيكا يما.