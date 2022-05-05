ريبروف يتحدث عن المباراة الأهم للعين



العين (الاتحاد)



أكد سيرجي ريبروف المدير الفني للعين، أن مباراة فريقه أمام الظفرة يوم غدٍ السبت، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، تعتبر الأهم مباراة بالنسبة لـ «الزعيم» في الأمتار الأخيرة لهذا الموسم، وذلك لرغبة فريقه في الاستمرار بالصدارة بفارق 7 نقاط، والابتعاد عن ضغوط الحسابات مع أقرب المنافسين.

ووجه ريبروف كلمة إلى جماهير «الزعيم»، وقال: نيابة عن جميع أعضاء الفريق الأول، وأود أن أهنئ الجماهير على لقب كأس المحترفين، والذي حققناه بالفوز على شباب الأهلي، وأعتقد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم لرسم الابتسامة على وجوه الجماهير، أما بالنسبة للمباراة القادمة، أعتقد أننا جميعاً، سواءً الجماهير أو اللاعبين، استيقظنا ونحن نفكر في الهدف التالي للفريق، واحتفل الجميع الليلة الماضية بالإنجاز وبمشاعر مختلفة، وفيما يتعلق بالمباراة القادمة، أتساءل حول السبب أننا سنلعب مباراة بعد يومين مباشرة، من مواجهة صعبة ومليئة بالحماس والمشاعر لنهائي الكأس، والآن أعتقد أنه الوقت المناسب للفريق، أن يحضر المشجعون لدعم اللاعبين.

وأضاف في رسالة لجماهير العين: لاعبو الفريق يحتاجون إليكم، لبث مزيد من الحماس والتحفيز، وأعتقد أنه إذا ما كان لدينا هدف الآن، فهو الفوز ببطولة الدوري، يجب أن نعمل يداً بيد، ونؤكد وجودنا في جميع المباريات المقبلة، ليس فقط في مواجهات الفريق مع الوحدة والجزيرة، وإنه أمر مهم أن ندعم اللاعبين ورسالتي لكم، إذا كنتم خلف الفريق في المباراة القادمة، سيكون لدى اللاعبين الحافز لأن المباراة، لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى مع الجزيرة مثلاً، وقد تكون أكثر أهمية، فالأمر المهم بالنسبة لي هو الحماس، لأن اللاعبين استنزفوا الكثير من الحماس في اللقاء السابق، ولهذا السبب أطالب الجماهير بالتواجد في مدرجات الملعب يوم السبت، ومنح اللاعبين هذا الحماس.

وقال: احتفل الجميع بالفوز بأول الألقاب هذا الموسم، والآن علينا التفكير بهدف آخر أكثر أهمية، وهو الفوز بلقب الدوري، ومن دون تواجد الجماهير أستطيع القول إنه بنسبة 70% أو 80% أو حتى 90% من المستحيل الفوز بالبطولة، وعلينا التعاون معاً، والتواجد في مدرجات الملعب، حتى لو كان علينا القيادة ساعتين أو ثلاث ساعات خلف الفريق.