«النقطة» تعقد موقف «الصقور»!



معتصم عبدالله (دبي)



تعقد موقف فريق الإمارات، بتعادله أمام ضيفه بني ياس 2-2 في انطلاق «الجولة 22» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأخير، مع بقاء 4 جولات، على ختام الدوري، فيما رفع «السماوي» رصيده إلى 30 نقطة، في المركز «الخامس» مؤقتاً.

وسجل «الصقور» هدفين للمرة الأولى خلال الشوط الأول، في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعدما حوّل تأخره بهدف نيكولاس خيمينيز من ركلة جزاء حصل عليها أحمد ربيع في الدقيقة 5، إلى التقدم بنتيجة 2-1.

وأدرك المدافع علي مصطفى الذي احتفل بـ «باكورة» أهدافه في الدوري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من كرة رأسية، قبل أن يضيف لاعب الوسط وليد صبار الذي تقلد شارة قيادة «الصقور» الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد توغل ناجح بالكرة من وسط الملعب، ليطلق تسديدة استقرت في شباك الحارس فهد الظنحاني.

وأعاد أحمد أبوناموس «السماوي» إلى أجواء المباراة، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 75، مستفيداً من كرة هيأها خيمينيز بتمريرة داخل المنطقة عالجها بتسديدة مباشرة، وهو الهدف الثاني لأبوناموس في الدوري، والأول منذ الجولة العاشرة أمام العروبة.