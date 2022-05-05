مطالبة «الفيفا» بالتحقيق مع الإكوادور!



برلين (د ب أ)



طلب الاتحاد التشيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي «الفيفا»، التحقيق في مزاعم قيام المنتخب الإكوادوري بالدفع بلاعب ليس لديه أهلية للمشاركة مع المنتخب الإكوادوري خلال تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وأعرب الاتحاد التشيلي في بيان عن اعتقاده أن الظهير الأيمن بيرون كاستيلو ولد في كولومبيا في 1995 وليس في الإكوادور في عام 1998، مثلما كان يعتقد في السابق.

وشارك كاستيلو في ثماني مباريات مع منتخب الإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر أن يشارك المنتخب الإكوادوري في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر بنهاية هذا العام.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى بجانب منتخبات قطر التي تستضيف البطولة، والسنغال، وهولندا.

ومع ذلك، أصدر الاتحاد التشيلي بيانا اليوم الخميس يتضمن تفاصيل مزاعمه بشأن كاستيلو ويطالب الفيفا بالتحقيق في الأمر.

وأنهى منتخب تشيلي التصفيات في المركز السابع، ولم يتمكن من احتلال المركز الذي يخوض صاحبه الملحق الفاصل.

وذكر البيان: علمنا، وفقاً لكل المعلومات والوثائق التي جمعناها، أن الحقائق جدية للغاية، وأنه يجب التحقيق فيها من قبل «الفيفا».

وأضاف البيان: التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، بما في ذلك تقرير جنائي من قبل الإدارة الوطنية للسجل المدني، أعلى سلطة في هذا الأمر في البلاد، أوضحت وجود تضارب في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب، وأبلغت أن هذه الوثيقة لا تتواجد في الملفات الداخلية، موضحة وجود نقاط ضعف أخرى في الوثيقة، لتتوصل لاستنتاج أنه من الممكن أن يكون هناك تزوير».